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台糖捲入苯駢芘風波 南市衛生局：啟動行政調查釐清責任
近期傳出台糖涉及事先知情中聯油脂苯駢芘超標而拒收，且未通報油廠所在地政府，恐涉及督導權責，台南市衛生局今中午開食品安全專案會議，強調將即刻啟動調查，全力釐清事件始末及相關責任。
衛生局說明，即起將啟動對台糖總公司權責事項行政調查，釐清相關工廠及總公司是否依規定履行食品安全管理責任及通報義務，並依法辦理後續查處，然而，依目前掌握資訊，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，相關原料未流入市場，因此未涉及市售產品流通。
衛生局表示，食品安全攸關市民健康，市府絕不會鬆懈，也將持續從嚴管理食用油品安全，加強督導轄內食品業者落實食品安全管理制度，並儘速向高雄市政府衛生局調閱及接收相關案件資料。
衛生局強調，若查有台糖母公司未依「食品安全衛生管理法」，善盡管理或通報等法定責任，將依法究辦、嚴懲不貸，絕不寬貸。
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