台糖捲入苯駢芘風波 南市衛生局：啟動行政調查釐清責任

對於中聯油脂問題油引發食安風暴，台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，目前民眾黨是否仍傾向不支持？民眾黨主席黃國昌今出席黨代表大會前受訪時指出，絕大多數的在野陣營大家的共識要倒的是賴清德這個賴政府治，蔣市長事後也表示認同這樣的目標。現在比較重要的是食安風暴過去發生的事情，行政院還沒有給大家一個清楚的交代。

2026-08-02 11:26