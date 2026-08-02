台糖5月就知情苯駢芘超標 陳菁徽：不向主管機關通報在隱瞞什麼？

國民黨立委陳菁徽今天表示，台糖口中的堅守食安，就是發現異常後，只通知廠商，卻不向主管機關通報、不向社會公開，為什麼當時不早點說，到底在隱瞞什麼。

致癌油持續延燒，中聯公司廠長陳明榮100萬元交保遭撤銷，台中地院重開羈押庭，揭露陳明榮5月經台糖公司反映苯駢芘超標，改裁陳收押禁見。

陳菁徽指出，陳明榮早在5月知道食用油驗出苯駢芘超標，一路隱瞞到6月30日。直到吹哨者將消息一點一滴向外揭露，整起事件再也壓不住，中聯才通報主管機關。5月15日，台糖就告知中聯油脂，食用油有苯駢芘超標問題，台糖與南僑食品碰到的狀況幾乎一模一樣，就是驗出異常後，只通知上游供應商，沒有向中央及地方主管機關通報，結果食藥署現在把問題丟給高雄市政府，上演食安破口版的狼人殺。

陳菁徽說，食藥署推給高雄市政府，請問高雄市政府到底知不知情，若不知情，台糖為何沒有通報，若早已知情，為何沒有立即處理，對外說明。衛福部和食藥署先前用同一套標準追究南僑，現在面對台糖，敢不敢一視同仁，還是碰到國營事業，標準就會突然轉彎。

陳菁徽表示，整起毒油事件發展到今天，每一次通報都是壓不住後的不得不；每一段真相都是法院、吹哨者或外界追查後，政府才不得不承認。民進黨政府的守護食安，聽來只讓全民感到諷刺，主管機關的衛福部與食藥署，永遠慢半拍，跟不上真相，每次出事都說滾動檢討，滾動調整，一路滾到今天，責任沒有人扛。

陳菁徽指出，真相靠外界一層一層挖出來，一直喊滾動，難道還不知道，現在最該滾的，就是行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，經濟部長龔明鑫與台糖董事長吳明昌。食安破口版的狼人殺，該落下帷幕了，因為每一位民進黨高官都是狼人，別再把責任推來推去了，負起責任下台吧。