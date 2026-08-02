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台糖早知中聯311油槽有問題 柯志恩：有無通報經濟部或高市府？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩質疑，台糖有九成官股，拒收問題油後有無通報經濟部或高雄市府。記者徐白櫻／翻攝
國民黨立委柯志恩質疑，台糖有九成官股，拒收問題油後有無通報經濟部或高雄市府。記者徐白櫻／翻攝

台中檢調查出台糖公司5月中旬已得知中聯油品有問題，台糖製油工場位在高雄小港，高市衛生局深夜發稿澄清，台糖未收中聯311油槽不合格半成品原料油、未流入廠區及製程。然而國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑，台糖屬於國營事業，90％官股，得知油品有問題，有無通報直屬的經濟部或高雄市政府？台糖必須講清楚。　

立委柯志恩今早在鳳山五甲關帝廟受訪表示，很慶幸台糖未讓中聯311 油槽的油流入高雄下游，但她要問，台糖是國營事業，90％屬於官股，台糖在5月知道311這批油有問題、超標七倍，拒收後有通報給直屬的經濟部嗎？有通報高雄市政府嗎？後續處理到底如何？若未通報的話，責任在哪裡？台糖必須講清楚。

柯表示，最近油的問題鬧得人心惶惶，在疑慮尚未釐清之前，任何油品都不准上架；台糖必須解釋清楚，5月已經知道問題油，有沒有通報直屬（單位），若經濟部已經知道，後續的措施如何？總不會5月知道，到8月還沒有標準答案？這是我們最困惑之處。

高市衛生局昨晚發稿說明，依據食安法相關規定，這批半成品原料油如果有問題，通報責任屬於中聯。此外，經查台糖購置之原料油為301號油槽，與出問題的油槽並不相同，因此台糖並無涉及食藥署先前公布的問題油品批號。因應本次中聯油品事件，衛生局擴大查廠，台糖產製之油品經檢驗，結果亦均符合規定。

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