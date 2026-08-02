中聯致癌油台糖5月已反映…殷瑋提出五大疑點：毒油案真正起點？

毒油食安風暴延燒，中聯公司廠長陳明榮日前100萬元交保遭撤銷，台中地院昨重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標。北市研考會主委殷瑋也在臉書稱「本周最震驚：毒油案的真正起點，竟然是五月就知情的台糖」

殷瑋今天在臉書說，昨晚台中地方法院的一份新聞稿，說明毒油案中，中聯公司廠長陳明榮被收押，但他心裡最大的驚訝，來自於「原來在南僑通報之前，中聯跟台糖，都已經知道有苯駢芘超標的毒油問題了。原來毒油案的時間起點，根本不是南僑，而是台糖！」

經濟部與台糖給出的說明：台糖人員在5月11日去台中中聯取貨前送驗，5月15日拿到報告，驚覺一級致癌物苯駢芘（BaP）高達 14.7 ppb，是標準值的七倍以上。台糖在5月18日上班時，告訴福懋，不收這批311號油槽的粗油，請換油。殷瑋說，當時台糖的意思是「一級致癌物，如此嚴重的超標，不要來我這裡。然後呢？然後，就沒有然後了。」

殷瑋痛批，中聯廠長陳明榮當時知道，中聯內部也談及這事的嚴重性，卻消極面對；更早之前中聯總經理余凌沖也被收押「中聯無良，必須負起責任」，甚至這兩人都參加了衛福部食藥署關於20%毒油產品上架的「專家學者會議」，何其諷刺。

殷瑋也在臉書提出五個疑問「那台糖呢？那經濟部呢？」第一：如果台糖當初不沈默，食安風暴會像現在這樣發生嗎？台糖告訴了中聯，有沒有告訴主管機關高雄市政府？有沒有告訴國營事業的頂頭上司經濟部？

殷表示，高雄市政府7月10日發出的新聞稿，說有問題的是已驗出超標的313跟315油槽；而五月台糖驗出毒油超標7倍的是311油槽，如果當時有人介入313、315油槽的問題，會不會有機會可以擋下來？或者，至少不會有後續那幾千噸的毒油，被全台人民吞下肚？

第二：國營事業的責任在哪裡？殷瑋說，台糖驗出了BaP超標，有沒有告訴經濟部？有沒有告訴食藥署？經濟部和台糖發出聲明，基本上就是在說：不用啊，沒違法。他們搬出食安法第3條，強調中聯供貨的是「原料」，不是「產品」，產品才適用通報義務。但人民心裡會有的疑惑是：那有沒有國營事業的責任問題？

第三：被退貨的311油槽，毒油去哪了？殷瑋說，台糖稱這批油自始至終被鉛封在賣方廠內，從未進入台糖的供應鏈。但有沒有進到其他廠商的供應鏈裡？

第四：誰蓋牌？消失在七月新聞稿裡的311油槽。殷瑋說，從7月16日台糖發出新聞稿說明預防性下架措施，及哪些批次、噸數的油如何處理。但台糖完全沒說出他們五月就已經知道中聯有問題的事實？從五月到七月，是誰決定不告訴公眾這批毒油的存在？同樣，高雄市政府7月10日發出的新聞稿，說有問題的是已驗出超標的313跟315油槽，當時高市府也沒提到311油槽。台糖也沒告訴過高市府任何超標毒油的資訊？

第五：經濟部是何時知道？又做了什麼？殷瑋問，經濟部發聲明告訴大家，7月28日派國營事業司跟政風處去台糖查核，結論是「確認台糖公司所言，與資料記載符合」。請問經濟部7月28日才知道台糖五月就查到BaP超標？還是更早就知道？

殷瑋說，從毒油風暴6月底發生以來，現在8月了，但人民還是什麼都不知道。只知道有一個神隱的總統，責推地方的行政院長，查不出真相的衛福部，蓋牌又護航的食藥署，以及嗆人民是鬧劇的執政黨。還不夠？「那把千噸毒油吃下肚的百萬人民，要如何自處？還在推，真的受夠了！