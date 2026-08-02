台糖5月就示警、中聯拖1個月才通報 粉專轟：賴政府不能裝不知情

中聯毒油案風暴持續延燒，台中地院日前重開羈押庭時揭露，台糖早在5月中旬就已通知中聯油脂，指出311油槽原料油檢驗出苯駢芘超標情形，但中聯直到6月30日才正式通報。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，若台糖5月就已掌握異常，政府相關部會究竟何時得知，賴政府不能只用一句「不知情」帶過。

「政客爽」指出，台糖是經濟部所屬國營事業，既然5月就已發現原料油異常，是否曾向經濟部回報？若經濟部知情，又是否同步通知衛福部及食藥署？若相關單位彼此都未掌握資訊，恐顯示政府食安通報機制存在漏洞。

該粉專也批評，事件爆發初期，食藥署曾表示「廠商也是受害者」，並未立即公布下游流向，之後又訂出「問題油比例低於20％可免下架」的處理原則，甚至讓中聯高層出席相關會議，引發外界質疑政府處理態度過於寬鬆。直到輿論炸鍋，官方才改口公布下游名單。

「政客爽」認為，民眾真正關心的是，台糖5月就已發現異常，中聯卻到6月底才正式通報，政府究竟何時掌握相關資訊？若早已知情，為何沒有第一時間採取措施？若直到事件曝光仍不知情，是否代表政府連國營事業發現的重大食安問題都未能即時掌握？

該粉專進一步質疑，若政府早已知情卻未及時對外說明，更應徹查究竟是哪個環節延誤通報、哪個單位決定暫緩處理，以及是否有人替業者爭取時間，相關責任都應向社會交代清楚。

「政客爽」最後痛批，整起致癌油風暴延燒至今，未見相關官員負起政治責任，也沒有向社會正式致歉，並反諷賴政府可以在一天內上門查找製作反毒油影片的創作者，卻讓致癌油事件延燒一個多月仍爭議不斷，直言：「致癌油流進市場，賴政府不能只用一句『不知情』帶過。」

針對毒油案，賴清德7月6日曾親自出面回應，強調政府將以食品安全為最高原則，政策執行不會有任何妥協，並提出「該停產就停產、該下架就下架、該預防性下架就下架、該究責就究責」4大處理原則，由中央與地方共同執行稽查及下架工作，後續也將徹底追究責任、絕不寬貸。