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食安關鍵疑點隱匿未解！黃國昌回應倒閣：蔣萬安認同共識是倒賴政府

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌今指出，絕大多數的在野陣營大家的共識要倒的是賴清德這個賴政府治，蔣市長事後也表示認同這樣的目標。記者黃寅／攝影
民眾黨主席黃國昌今指出，絕大多數的在野陣營大家的共識要倒的是賴清德這個賴政府治，蔣市長事後也表示認同這樣的目標。記者黃寅／攝影

對於中聯油脂問題油引發食安風暴，台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，目前民眾黨是否仍傾向不支持？民眾黨主席黃國昌今出席黨代表大會前受訪時指出，絕大多數的在野陣營大家的共識要倒的是賴清德這個賴政府治，蔣市長事後也表示認同這樣的目標。現在比較重要的是食安風暴過去發生的事情，行政院還沒有給大家一個清楚的交代。

他說，隨著司法偵辦的腳步，大家發現行政院隱匿的事情越來越多。當初行政院還大言不慚地說是業者主動通報，現在才發現業者早就知道而且隱匿了非常久，非常多重要的關鍵事實到目前還沒有跟大家說清楚講明白，而是刻意的隱匿當中。面對這樣的一個倒行逆施的政府，在野最重要的的工作就是在國會扮演好監督的角色，要求賴政府負起應該該負的責任。

黃國昌說，食安風暴發生到現在，行政院長卓榮泰不管是到立法院做的專案報告，甚至他們對外所謂的調查小組所揭露的事實，都可以清楚地看得出來，針對7月3日、7月4日到底誰決定下游業者的名單不用公布、產品不用下架，還訂出了莫名其妙20%的標準，到底是由誰決定的？到目前為止行政院都沒有給大家一個清楚的交代。

現在又爆出更荒腔走板的是，中聯油脂的總經理跟廠商竟列席行政院衛福部的關鍵會議，做出這麼離譜的決策。行政院必須要跟全體的國人說清楚講明白，已經遭到法院認定是說謊隱匿重要的事實而被羈押禁見的總經理跟廠長，他們在關鍵的會議當中到底扮演了什麼樣的角色？為什麼這樣的關鍵事實我們的行政院竟然隱瞞了國人超過一個月之久。

黃國昌說，而且更嚴重的是，原來我們的國營事業台糖早就知道那個油有問題，當初台糖知道這個油有問題的時候是不是有通報，以及台糖所收到的問題油品當中的那個油槽有沒有在衛福部食藥署他們30批檢驗的範圍當中？這些關鍵的事實到目前為止行政院不僅說不清楚，而且還讓全體國人驚覺到原來我們的行政院在中間的過程中隱匿非常多重要的資訊。

他說，這些事情行政院長卓榮泰不要再躲了，躲了好幾天了，應該要開大門走大路，出來給全國人一個清楚的交代。

食安 蔣萬安 黃國昌 民眾黨 倒閣 中聯油脂

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