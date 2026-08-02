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中聯問題油續燒…遭質疑事先知情未通報？台糖公司回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對外界質疑台糖涉及事先知情中聯油脂超標事件，台糖2日表示，台糖原料或大豆沙拉油商品自2026年起已檢驗32件，皆符合檢驗標準、且苯駢芘（Bap）低於標準2ppb，台糖油品絕對沒有問題。另台糖公司採購「原料」（非食用油脂）採驗時即發現其檢驗不合格，且並未帶回其原料、也未製成產品，非《食品安全衛生管理法》第7條第5項所要求之通報義務人，與南僑等廠商狀況不同。

台糖公司今日說明，台糖公司均先赴供貨公司封存油品後化驗，檢驗合格後才取貨。台糖公司製賣食用油已經一甲子，除從美國自己進口黃豆榨油之外，因不足額而外購的黃豆粗油原料，歷來均採公開招標。台糖強調，履約過程中均嚴格把關，進貨前台糖公司皆會先到供應商端封槽採樣，送第三方公證單位(SGS)檢驗，待檢驗結果合格後才准許供應商將封槽內的油品運往台糖公司精煉成沙拉油。

台糖指出，今年該項粗油採購為300萬公斤，由福懋公司得標請中聯代工出貨。台糖人員於5月11日赴台中中聯公司進行取貨前送驗5月15日（週五）下班後才取得檢驗報告得知苯駢芘（BaP）為14.7ppb、高於規範標準，5月18日（週一）上班台糖公司即明確告知福懋公司，該槽粗油不符合提貨標準而拒收、將油留在台中。後福懋換貨給台糖公司。

接著，5月21日第一批粗油原料採樣檢測苯駢芘(檢測結果1.6ppb)檢測合格，於5月27日交貨，交貨重量為1,004,200公斤；6月11日第二批採樣檢測苯駢芘(檢測結果0.9ppb)檢測合格，於6月18日交貨，交貨重量為1,009,800公斤，二批數量合計2,014,000公斤，第三批因中聯油脂成品苯駢芘超標事件爆發而無交貨(7月31日合約到期)。前兩批粗油原料經精煉後成為沙拉油，後續自行送檢皆合格，相關程序均妥善管控。

台糖表示，上述「未進貨」問題原料，非食管法所要通報之「食品」範圍。《食品安全衛生管理法》第3條第1款「產品」及「原料」乃分屬不同概念，中聯油脂公司供貨的是粗膠原油，是製造食品油脂的「原料」、並非產品，不適用同法第7條第5項的通報義務，台糖並無違法。

其次，台糖表示，該批粗膠原油「原料」自始至終被鉛封在賣方廠內，台糖公司因檢驗不合格而直接「拒收」，從未進入台糖公司的供應鏈、工廠、倉庫，亦未進行任何運送或加工，台糖上述情況與南僑等其他業者是自主檢驗「自身食品產品」，而與發現檢出苯駢芘不符規定的情況完全不同。

台糖 中聯 超標 苯駢芘

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