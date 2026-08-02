高市府：台糖拒收 中聯不合格原料油未入製程

媒體報導台糖今年5月已通報中聯油脂311號油槽原料油檢驗不合格，高雄市衛生局指出，經查台糖拒收該批不合格半成品原料油，相關油品未進入台糖廠區及生產製程。

有媒體報導，台中地院指出，台糖今年5月已通報中聯油脂311號油槽原料油檢驗不合格。因台糖油廠位於高雄，高市府衛生局1日深夜發布新聞稿表示，不合格原料油未進入廠區與製程；此外，已於7月9日針對所有涉及中聯供應鏈的台糖產品預防性下架。

衛生局表示，台糖向市府說明，該批半成品原料油由福懋委託中聯油脂代工生產，原規劃供台糖後續精煉使用，但依雙方契約，原料須通過SGS檢驗，包括致癌物苯駢芘（BaP）含量須低於2ppb。由於該批原料檢驗結果超過合約標準，台糖依法拒絕驗收。

衛生局指出，311號油槽存放的是半成品原料油，食品藥物管理署先前查核中聯油脂時，已掌握該批油槽並完成封存，確認未流入市面。目前台糖生產油品檢驗結果均符合規定，將持續監測市售油品流向及品質，保障消費者食用安全。

衛生局表示，台糖採購的原料油實際來自301號油槽，與食藥署先前公布的問題311號油槽不同，因此不屬於已公布的問題油品批號。台糖原料油在進入製程後，仍須經脫膠、脫色、脫臭等精煉程序，並完成實驗室檢驗合格後才會出貨。