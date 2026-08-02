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中聯廠長遭收押禁見 高市衛生局澄清：台糖未收311號油槽問題油

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中院指出，中聯廠長陳明榮「知悉苯駢芘超標且食安危害擴大，仍採消極不予通報」，答辯隨事證浮現不斷調整因應，改裁定他收押禁見。聯合報系資料照
中院指出，中聯廠長陳明榮「知悉苯駢芘超標且食安危害擴大，仍採消極不予通報」，答辯隨事證浮現不斷調整因應，改裁定他收押禁見。聯合報系資料照

台中地院昨裁定中聯公司廠長陳明榮收押禁見。中院認定，陳5月即接獲台糖通知苯駢芘超標，卻未通報，直到消息外流、吹哨者行動後才「不得不」通報；高市衛生局發出聲明澄清，台糖購買的是301號油槽原料油，與出問題的311號油槽不同，且311號半成品因苯駢芘超標遭台糖拒收，未進入台糖製程。

台中地院昨天撤銷中聯公司廠長陳明榮100萬元交保裁定，理由是陳身為食品安全小組負責人，5月即獲台糖通知苯駢芘超標，之後南僑也驗出成品油超標。

中院表示，陳6月已知食安危害擴大，卻未立即停工、回收及通報，等到消息外流、吹哨者行動後才「不得不」通報，與食藥署先前稱中聯「主動通報」說法不符，涉犯食安法情節重大，且仍有串證、滅證之虞，改裁定收押禁見。

高市衛生局指出，遭點名的311油槽屬中聯半成品原料油，原規畫供台糖後續精煉，但因檢驗發現苯駢芘（BaP）超過雙方合約規定的2ppb標準，台糖依約拒收，油品未進入台糖廠區，也未投入生產製程。

衛生局表示，台糖實際採購的原料油來自301號油槽，與此次出問題的311號油槽不同，不在食藥署公布的問題油品批號範圍內，因應中聯油品事件，已擴大稽查及抽驗台糖產品，檢驗結果均符合規定。

食藥署先前查廠時，已掌握311號油槽問題油品，完成封存並未流入市面，且於7月9日全數預防性下架涉及中聯供應鏈油品，台糖油品抽驗結果亦均合格。

台糖說明，採購的半成品原料油須通過SGS檢驗，包括苯駢芘含量須低於2ppb，若未達標即拒收，符合規範的原料油進廠後，仍須經脫膠、脫色、脫臭等精煉程序，並完成實驗室檢驗合格，才會出貨上市，以確保產品品質。

台糖 中聯 衛生局

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