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苦茶油超標 學者：鎖定「直火烘烤」原料油品稽查

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國內八批苦茶油被檢出苯駢芘超標，且全數來自嘉義一家「源春製油廠」，衛福部長石崇良稱「高度懷疑」業者使用中國大陸進口苦茶籽，並於烘乾過程產生致癌物。學者分析，苯駢芘除在高溫下容易產生，未經精煉的油品也可能殘留來自原料苯駢芘，建議政府要求業者提供原料供應商，鎖定由「直火烘烤」原料製成的油品擴大稽查。

冷壓製成的苦茶油，其苯駢芘究竟從何而來？衛福部至今仍未釐清，初步研判可能與原料有關。台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕表示，苯駢芘並非只有高溫加工才會產生，環境中本就存在苯駢芘，未經烘烤的苦茶籽本身可能含有微量苯駢芘，若採冷壓、低溫煉製，但精煉不完全，未能有效去除原料中的苯駢芘，最終油品仍可能驗出殘留。

全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩也說，精煉過程未經脫色或脫色不完全，會導致苯駢芘無法有效去除，近期苦茶油超標數值多落在臨界值附近，推測可能與部分業者強調天然，未完全去除天然色素有關。

從大豆油到苦茶油都被驗出含有苯駢芘，已有團體倡議應對各類食用油脂進行普查，而衛福部現行僅規畫稽查大豆油、苦茶油二類油脂。

蘇偉碩表示，植物油多以植物種子為榨油原料，由於種子含水率高，製油前通常需先烘乾，因此建議食藥署將調查重點鎖定在採「直火烘乾」製程的油品，尤其使用木柴、生質燃料等有機物作為燃料者，應列為優先稽查對象，其次再針對採間接烘乾製程的業者進行稽查。

不過，吳焜裕表示，我國基層稽查人力有限，主要任務應就後市場產品把關，加上食品工廠基於維護商業機密，多不願外部人士進入其工廠調查製程，食用油脂業者應自主檢驗煉製的粗油是否符合多環芳香烴相關標準，若發現苯駢芘超標，應在製程中使用吸附劑處理，落實自主品管。

致癌沙拉油 苦茶油

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