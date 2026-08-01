中聯隱匿致癌油…消息走漏才「不得不」通報 法官曝：台糖5月已通報

致癌油風暴延燒，中聯公司廠長陳明榮日前100萬元交保遭撤銷，台中地院今重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標，隨後南僑也告知，陳明知食安危機擴大卻消極不通報，直至消息走漏、吹哨者行動，他才「不得不」通報，與食藥署最初稱中聯「主動通報」完全不符。

台中地檢署7月發動3波大搜索查食安，前後已將中聯總經理余凌冲，泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑等3人聲押禁見獲准，中聯廠長陳明榮前經台中地院100萬元交保，檢方抗告成功，中院今再開庭後裁定陳收押禁見，是致癌油案第4名遭收押被告。

中院裁定理由指出，依檢察官提出事證顯示，陳明榮擔任中聯煉油廠廠長，管理提油課、精油課、倉儲課、生技課、廠務課及公用課等6個課，並直屬總經理管轄，也是中聯公司管理代表、食品安全小組負責人，負責食品安全相關問題。

中院指出，本案至遲於今年5月間，台糖公司告知苯駢芘檢驗超標後，陳明榮就知悉此情，及對產品後續可能影響，之後又陸續經下屬主管告知、指明事件的嚴重性，又南僑公司隨後也檢驗發現成品油苯駢芘超標，並透過福壽公司輾轉傳達至中聯。

中院說，陳明榮6月間獲悉、確知食安危害性擴大，但經中聯與本案相關公司開會研議（陳也有與會）後，仍未採取通報措施，直到消息走漏，吹哨者已採取行動，陳才始不得不通報主管機關，可見他在此前是採取消極、不予通報、停工態度。

中院表示，以陳明榮在中聯負責事務層級，雖非唯一決策者，但對於決策形成應具相當影響力，足認他涉犯食品衛生管理法第49條第2項前段之罪（違反食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣〈市〉主管機關之規定，情節重大，有足以危害人體健康之虞），犯罪嫌疑重大。

中院並審酌，陳明榮答辯態度，隨著事證蒐集、事實逐漸呈現過程而調整因應，就中聯內部人員發出的警訊、建言，陳辯解有推諉之情，仍有串供、滅證之虞，裁定他收押禁見。