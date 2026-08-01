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致癌油案收押第4人！法院：中聯廠長知苯駢芘超標仍消極不通報

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中院指出，中聯廠長陳明榮「知悉苯駢芘超標且食安危害擴大，仍採消極不予通報」，答辯隨事證浮現不斷調整因應，今改裁定他收押禁見。聯合報系資料照
中院指出，中聯廠長陳明榮「知悉苯駢芘超標且食安危害擴大，仍採消極不予通報」，答辯隨事證浮現不斷調整因應，今改裁定他收押禁見。聯合報系資料照

中聯致癌油風暴持續延燒，台中地檢署依違反食安法聲押中聯廠長陳明榮，經台中地院100萬元交保，檢方抗告成功，中院今重開羈押庭後直言，陳明榮「知悉苯駢芘超標且食安危害擴大，仍採消極不予通報」，答辯隨事證浮現不斷調整因應，今改裁定他收押禁見，是本案第4名收押被告。

中檢7月22日第二波搜索，將中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人列被告，複訊後將陳聲押；中院23日卻以陳是否屬於「食品業者」檢方未舉證為由，裁定他100萬元交保，檢方不服當庭抗告。

台中高分院認為，陳明榮是中聯煉油廠長，為食品產線最高管理者，且是公司「管理代表／食品安全小組負責人」 ，對公司油品品質、食安，有監測、管理義務及權限，在本案是否為食安法「食品業者」非無研求之餘地，原裁定難認完備，昨7月31日發回中院重裁。

中院今上午10點再開羈押庭，中檢指派檢察官康存孝、翁嘉隆到場蒞庭，主張陳男應收押理由，中院開庭至今下午1點多，改裁定陳男收押禁見。

台中地院隨後說明裁定理由，表示法官訊問後認為陳明榮為中聯公司食品安全小組負責人，在知悉產品苯駢芘超標且食安危害擴大後，仍然採取消極不予通報與停工的態度，涉犯食品安全衛生管理法犯罪嫌疑重大。

中院說，陳明榮答辯內容隨著事證的浮現不斷調整因應，對公司內部的警訊有推委卸責情形，並考量本案仍在檢察官積極偵辦中，相關證人、證據尚待釐清，有事實足認陳有勾串證人及滅證之虞。

中院審酌，本案對公共食安影響甚巨，權衡公共利益、陳男人身自由後，依法裁定羈押禁見。

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