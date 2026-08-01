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官商勾結？爆中聯廠長也在食藥署關鍵會議 黃國昌：卓榮泰要躲多久
中聯油脂致癌物案件持續延燒，煉油廠廠長陳明榮日前遭中檢聲押，法院裁定加保新台幣100萬元，經檢方提起抗告，台中高分院昨發回更裁後，台中地院今天改裁定收押禁見。民眾黨主席黃國昌稍早指出，中聯油脂參加食藥署關鍵會議中的三人中也包括陳明榮，臭不可聞的官商勾結，行政院長卓榮泰什麼時候要給交代？
繼總經理余凌冲遭羈押禁見後，陳明榮先前經檢方以100萬元交保，二度傳訊後遭聲請羈押禁見，台中地方法院裁定再加保100萬元。檢方不服提起抗告，台灣高等法院台中分院審理後認為抗告有理由，指出陳明榮案發前即與相關人員形成「隱匿案情之共識」，有高度勾串、滅證可能，撤銷原交保裁定，發回台中地院重新裁定，台中地院今改裁定收押禁見。
黃國昌表示，他只想告訴衛福部，不要以為大家都不知道，中聯油脂參加7月4日食藥署關鍵會議的一共有三個人，除了同樣遭羈押禁見的總經理余凌冲，另外兩個，其中之一就是今天被羈押的廠長陳明榮。
黃國昌指出，卓榮泰從余凌冲被揭露出席關鍵會議到現在，躲了整整兩天，現在又一個有參加關鍵會議的人被羈押，還要躲多久？什麼時候要給全民一個交代？
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