中聯油總經理參加下架會議 盧秀燕：離抓到門神只差一步

致癌油政治風暴持續擴大，被收押禁見的中聯油脂總經理余凌冲竟列席七月四日衛福部的問題油品下架會議，外界質疑政府護航業者。台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安昨同步開砲批離譜、官商勾結，要求追究政治責任。

「距離抓到門神只差一步。」盧秀燕說，過去這段時間，中央對致癌油的決策荒腔走板、啟人疑竇，她一再說中央有門神，如今證實七月四日中央做出「含量百分之廿以下不用下架」的會議中，業者竟然在場；她要求中央公布當天會議紀錄及相關影像，說明為何專家學者的會議，會有業者在場。

盧秀燕說，業者列席會議的隔天，台中市府要再度查廠就遭中央反對。她說，這件事要有人負責，一定要把門神抓出來。

蔣萬安也批評離譜、誇張，行政院長卓榮泰口中的「惡質廠商」中聯油脂，其總經理余凌冲之前竟參與衛福部關鍵會議，「賴清德總統你接受嗎？」

蔣萬安表示，他從一開始就質疑七月三日為什麼要蓋牌，不公布下游業者，七月四日如何訂出百分之廿不用下架的標準；如今真相大白，就是余凌冲參與訂定標準的關鍵會議，「這不是門神什麼是門神？這不是官商勾結什麼是官商勾結？」

蔣萬安重申，賴總統要出來面對國人說明並道歉。