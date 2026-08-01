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追查真相…藍轟毒油會議紀錄空白、匿名 提四大要求

聯合報／ 記者屈彥辰曾健祐／連線報導
國民黨立委陳菁徽（右）表示，她拿到衛福部七月四日「百分之廿下架門檻」會議，但內容幾乎為空白的會議紀錄，與會專家全匿名。記者曾吉松／攝影
國民黨立委陳菁徽（右）表示，她拿到衛福部七月四日「百分之廿下架門檻」會議，但內容幾乎為空白的會議紀錄，與會專家全匿名。記者曾吉松／攝影

毒油風暴滿月，衛福部長石崇良坦承，遭收押的中聯總經理余凌冲曾列席七月四日「百分之廿下架門檻」會議。國民黨立委陳菁徽表示，她拿到內容幾乎為空白的會議紀錄，與會專家全匿名，要求衛福部公布完整會議影片和紀錄。國民黨立院黨團昨提四要求，包括全面公開完整調查報告、公開決策過程、全面追究失職責任，徹查大統益、台糖等大型油商。

石崇良日前在陳菁徽多次質詢下，承認遭收押的余凌冲曾經以業者代表身分，列席七月四日的油品下架決策會議。對此，衛福部強調，中聯代表僅列席說明製程與改善計畫，並未參與討論或決策。

陳菁徽昨表示，她要了一個月的會議紀錄，發現被列為密件且內容幾乎空白；七位專家姓名全以Ａ至Ｇ代稱，未記錄百分之廿門檻由誰提出、討論過程與誰贊成或反對；明確列名的，是近期遭羈押的余凌冲、百萬交保的廠長及品研課長。陳菁徽要求衛福部公開完整會議紀錄、會議錄影及中聯人員的所有發言紀錄。

國民黨團書記長林沛祥表示，毒油事件爆發滿月，人民至今仍不知政府何時獲悉、誰決定分批下架與百分之廿標準。他要求衛福部全面公開包含檢驗數據、查廠紀錄與原料驗收標準等完整調查報告；公開專家會議紀錄、與會名單及決策依據；全面追究失職責任；以同一標準徹查大統益、台糖等大型油品供應商。

國民黨文傳會主委陳以信表示，立法院依法可行使調查權，行政機關決策相關文件，都應依法配合立法院調查。石崇良既然說可把專家名單及相關會議資料送檢調調查，為什麼不敢送立法院？石崇良說他不能決定會議紀錄是否公開，那麼比石崇良大的還有誰？是行政院長卓榮泰？還是賴清德總統？石崇良為何不敢說出來？外界疑雲愈來愈多，政府黑箱蓋牌卻也愈來愈多。

除了在野立委追查毒油應處外，台中地檢署的搜索行動也在持續。

台中地檢署七月廿二日第二波搜索，將中聯廠長陳明榮等三人列為被告，依違反食安法聲押陳明榮。台中地院認為檢方未能舉證陳是否屬「食品業者」，且相關證據多已掌握，裁定陳明榮一百萬元交保並限制出境、出海；檢方不服提出抗告，中院預計今天重開羈押庭。

台中高分院審理後昨天指出，陳明榮身為煉油廠長及食品安全負責人，對產品品質與食安具有管理權責，是否屬食安法規範的「食品業者」仍有認定空間；且卷證顯示其疑與他人有隱匿案情之共識，存在勾串與滅證可能。高分院認為原裁定理由不完備，撤銷發回台中地院重新裁定。

會議 石崇良 陳菁徽 毒油究責 陳以信 林沛祥

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