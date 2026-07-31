談725凱道反毒油抗議花絮 鄭麗文包辦經費、音響直達景福門

725凱道反毒油抗議，藍營號稱有20萬人上街頭抗議。國民黨主席鄭麗文今日接受專訪還原幕後花絮，她表示，因籌辦時間僅一周且黨部無預算，她全權負責經費，當時各地報名踴躍、民情憤慨，為確保現場效果，特別交辦音響一定要架到景福門，雖因預算省去電視牆，仍全力打造這場活動。

日本熊本728發生規模7.1強震，鄭麗文今赴日本台灣交流協會捐款，由代表片山和之親自接待。鄭麗文說，她剛上任黨主席時，與片山和之見面，片山提醒已10年沒有國民黨黨主席訪問日本，最後一個訪日的是吳伯雄，片山多次表達歡迎鄭麗文訪日。

鄭麗文說，希望全面強化對外關係，國民黨跟民進黨較大的差別是，國民黨經營對外關係從來不會短期炒作，因會影響到雙方互信，畢竟國際、外交關係的交流是長久考量；民進黨經常想要炒短線，對日方來講非常不敬的，也違反外交基本守則。

鄭麗文表示，行政院長卓榮泰高調包機去日本看球賽，嚴重違反去之前對日方的所有保證，這不僅讓外交部長林佳龍在日本吃閉門羹，衛福部長石崇良多次表達要訪問日本卻都無法成行，此外，石崇良要求訪日的時候正是毒油事件發生時，顯示賴清德總統的執政輕重緩急都亂了套。

談到725凱道反毒油抗議，主持人問，鄭麗文是否為了籌措經費，連定存都解掉？鄭說，她不知道報導是從何而來，但既然要辦，就要辦成功，因為準備時間只有一周，她為了讓黨部同仁不要有後顧之憂，經費部分由她全權負責。

鄭麗文說，當天有感覺到民情是憤慨的，事前各地報名踴躍，也有很多自動自發會參加的。