毒油業者列席談「復工」跳過台中市政府 游淑慧疑：業者上達天聽

毒油案延燒，衛福部昨天證實，7月4日開專家學者會議，曾找中聯油脂到場，討論復工及問題油品下架範圍。台北市議員游淑慧今質疑業者上達天聽「跳過台中市政府？」可以進場談復工，把原處分機關被丟一邊？程序愈看愈不對勁，台中市府如果沒有受邀，理由是什麼？

游淑慧表示，當初依法查廠、命令中聯停工的原處分機關，是台中市政府；真正掌握工廠設備、製程、油槽管線及現場稽查資料的，也是台中市政府。甚至中聯7月3日提出的改善報告，原本也是送交台中市政府。

游淑慧表示，結果中聯才送改善報告給台中市政府，隔天7月4日，中央就召開會議討論復工，受處分的中聯還可以直接進場說明。她就要問，原處分機關台中市政府，到底有沒有在現場？似乎沒有吧。

她說，如果台中不在，中央憑什麼只聽業者單方面說明，就討論是否具備復工條件？更吊詭的是，中聯7月3日才把改善報告送給地方政府，食藥署隔天就取得資料、安排業者進入未公開會議說明。

游淑慧指出，這分報告究竟透過什麼正式程序送到中央？還是中聯真的可以上達天聽、一天之內直通中央？如果7月4日只是專家諮詢，衛福部就不該對外宣稱「討論准不准復工」；如果這場會議具有實質復工審查功能，就更不該跳過原處分機關，只讓業者說明，卻沒有第一線稽查機關提供現場查核意見。更何況同一場會議還涉及問題油品的下架範圍與標準。

游淑慧指出，衛福部必須公開說清楚，7月4日到底是專家諮詢會，還是實質復工審查會？台中市政府有沒有受邀、出席？如果沒有，理由是什麼？中聯代表何時進場、何時離場？說了什麼？有沒有接觸後續下架標準的討論？

她說，可以讓業者陳述，但不能只聽業者、不聽稽查機關；更不能讓業者進得了會議，人民卻連會議紀錄都看不到，完整議程、出席名單、進退場時間及會議紀錄，請全部公開。