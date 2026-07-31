快訊

林志玲違規放天燈恐挨罰 蔡康永曝她在東京因這件事哭了

報告僅5頁…被批花巨資「假考察真觀光」 徐佳青回應搭商務艙原因

走過力積電千億負債重生 台灣半導體傳奇黃崇仁辭世享壽78歲

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油業者列席談「復工」跳過台中市政府 游淑慧疑：業者上達天聽

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中聯油脂苯駢芘致癌油事件，衛福部27日由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。聯合報系資料照
中聯油脂苯駢芘致癌油事件，衛福部27日由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。聯合報系資料照

毒油案延燒，衛福部昨天證實，7月4日開專家學者會議，曾找中聯油脂到場，討論復工及問題油品下架範圍。台北市議員游淑慧今質疑業者上達天聽「跳過台中市政府？」可以進場談復工，把原處分機關被丟一邊？程序愈看愈不對勁，台中市府如果沒有受邀，理由是什麼？

游淑慧表示，當初依法查廠、命令中聯停工的原處分機關，是台中市政府；真正掌握工廠設備、製程、油槽管線及現場稽查資料的，也是台中市政府。甚至中聯7月3日提出的改善報告，原本也是送交台中市政府。

游淑慧表示，結果中聯才送改善報告給台中市政府，隔天7月4日，中央就召開會議討論復工，受處分的中聯還可以直接進場說明。她就要問，原處分機關台中市政府，到底有沒有在現場？似乎沒有吧。

她說，如果台中不在，中央憑什麼只聽業者單方面說明，就討論是否具備復工條件？更吊詭的是，中聯7月3日才把改善報告送給地方政府，食藥署隔天就取得資料、安排業者進入未公開會議說明。

游淑慧指出，這分報告究竟透過什麼正式程序送到中央？還是中聯真的可以上達天聽、一天之內直通中央？如果7月4日只是專家諮詢，衛福部就不該對外宣稱「討論准不准復工」；如果這場會議具有實質復工審查功能，就更不該跳過原處分機關，只讓業者說明，卻沒有第一線稽查機關提供現場查核意見。更何況同一場會議還涉及問題油品的下架範圍與標準。

游淑慧指出，衛福部必須公開說清楚，7月4日到底是專家諮詢會，還是實質復工審查會？台中市政府有沒有受邀、出席？如果沒有，理由是什麼？中聯代表何時進場、何時離場？說了什麼？有沒有接觸後續下架標準的討論？

她說，可以讓業者陳述，但不能只聽業者、不聽稽查機關；更不能讓業者進得了會議，人民卻連會議紀錄都看不到，完整議程、出席名單、進退場時間及會議紀錄，請全部公開。

毒油案延燒，台北市議員游淑慧今質疑業者上達天聽，「跳過台中市政府？」談復工。圖／取自游淑慧臉書
毒油案延燒，台北市議員游淑慧今質疑業者上達天聽，「跳過台中市政府？」談復工。圖／取自游淑慧臉書

台中 游淑慧 致癌沙拉油 中聯 衛福部

延伸閱讀

遭收押中聯總經理曾列席毒油下架會議挨轟「門神」 食藥署澄清

駁斥「門神」說！澄清絕無護航中聯 姜至剛：這樣的說法並不合理

中聯列席毒油下架會議 遭查水表藍小編：官員不查毒油卻查AI影片聲音

立委質疑中聯案專家會議 石崇良：可將資料交檢調

相關新聞

駁斥「門神」說！澄清絕無護航中聯 姜至剛：這樣的說法並不合理

中聯油脂案遭台中市長盧秀燕質疑。衛生福利部食品藥物管理署長姜至剛今天表示，台中市食安處也有要求中聯業者到場報告，如今卻解...

毒油業者列席談「復工」跳過台中市政府 游淑慧疑：業者上達天聽

毒油案延燒，衛福部昨天證實，7月4日開專家學者會議，曾找中聯油脂到場，討論復工及問題油品下架範圍。台北市議員游淑慧今質疑業者上達天聽「跳過台中市政府？」可以進場談復工，把原處分機關被丟一邊？程序愈看愈不對勁，台中市府如果沒有受邀，理由是什麼？

中聯總經理列席毒油下架專家會議 鍾小平告發卓榮泰廢弛職務釀成災害

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，中聯油脂總經理余凌冲7月4日列席衛福部問題油品下架決策會議。國民黨台北市議員鍾小平今至台北地檢署告發行政院長卓榮泰涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌，痛批國家共同的決策不是零容忍，而是苯駢芘含量20％以下可以繼續賣，真的很離譜。

毒油風暴滿月 國民黨團要求公開真相徹查大型油商

毒油風暴發生滿月，衛福部長石崇良承認，遭收押的中聯總經理余凌冲曾以「中聯代表」身分，列席7月4日問題油品下架決策會議。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，提出4項要求，全面公開完整調查報告，公開決策過程，追究失職責任，並徹查大統益、台糖等大型油商。

7月4日油品會議記錄幾乎空白卻列密件 陳菁徽喊：公開影片及所有發言

衛福部長石崇良承認，遭收押的中聯總經理余凌冲曾以「中聯代表」身分，列席7月4日問題油品下架決策會議。國民黨立委陳菁徽今日說，她昨天拿到7月4日會議記錄，但內容幾乎一片空白並列為密件，7名專家皆匿名且無記錄討論過程，她要求公開當日會議影片及會議紀錄，不只要提供給檢調，全民都有知的權利。

中聯總經理毒油會議曾列席 蔣萬安怒要賴總統道歉：這不是門神？

毒油案持續延燒，藍委昨爆衛福部長石崇良坦言被收押禁見的中聯總經理余凌冲，曾列席7月4日食藥署召開「含20%以上問題油產品下架」的專家學者會議。蔣萬安今怒轟「這不是門神，什麼是門神？這不是官商勾結，什麼是官商勾結？」要求賴清德總統出來向國人道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。