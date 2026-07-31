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中聯總經理列席毒油下架專家會議 鍾小平告發卓榮泰廢弛職務釀成災害

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨台北市議員鍾小平告發行政院長卓榮泰涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌，痛批國家共同的決策不是零容忍，而是苯駢芘含量20％以下可以繼續賣，真的很離譜。記者蕭雅娟／攝影
國民黨台北市議員鍾小平告發行政院長卓榮泰涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌，痛批國家共同的決策不是零容忍，而是苯駢芘含量20％以下可以繼續賣，真的很離譜。記者蕭雅娟／攝影

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，中聯油脂總經理余凌冲7月4日列席衛福部問題油品下架決策會議。國民黨台北市議員鍾小平今至台北地檢署告發行政院長卓榮泰涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌，痛批國家共同的決策不是零容忍，而是苯駢芘含量20％以下可以繼續賣，真的很離譜。

鍾小平指出，7月4日決定20％可以不用下架，竟然中聯的人也去開會！國家共同的決策不是零容忍，而是20％可以繼續賣，真的很離譜、一路都在說謊，認為行政院長給了部長石崇良指示，「到底有什麼壓力？」全國最高的行政長官涉廢馳職務釀成災害。他說，這條罪很重，可處無期徒刑或三年以上有期徒刑。

鍾小平告發，行政院院長卓榮泰在中聯油脂製造大豆沙拉油爆發致癌物質苯駢芘超標、管理疏失的食安案件中，在主管機關執行預防性下架及後續標準判定（如20%下架標準或相關預防機制）的決策與監督上，涉嫌怠忽職守，未即時全面阻止有毒油品流入市面與校園午餐供應鏈，嚴重危害不特定多數國民的身體健康，涉刑法廢弛職務釀成災害罪嫌，及違反食品安全衛生管理法監督不周情事。

國民黨籍台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳7月9日至北檢告發福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，已完成分案，由打擊民生犯罪專組檢察官偵辦中。國民黨青年7月14日告發行政院長卓榮泰錯誤指令釀禍，涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。

國民黨前發言人康晉瑜在告發時指出，衛福部長石崇良7月8日在立法院坦承，卓榮泰7月3日已經知道致癌油的發展，卻放任衛福部直到7月9日才願意預防性的擴大下架今年4月到6月的中聯油品。食藥署7月13日公布回收油品狀況，整體批的問題油品裡高達5756公噸，回收比例約28%，還有7成問題油品在市面上流竄。

中聯 致癌沙拉油 鍾小平 卓榮泰

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