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駁斥「門神」說！澄清絕無護航中聯 姜至剛：這樣的說法並不合理

中央社／ 台北31日電
食藥署署長姜至剛。聯合報系資料照
食藥署署長姜至剛。聯合報系資料照

中聯油脂案遭台中市長盧秀燕質疑。衛生福利部食品藥物管理署長姜至剛今天表示，台中市食安處也有要求中聯業者到場報告，如今卻解讀食藥署護航，「這樣的說法並不合理」。

中聯油脂股份有限公司油品苯駢芘（BaP）超標案，外界質疑食藥署4日召開的專家會議中有中聯油脂代表；食藥署昨天澄清，相關說法將「業者列席說明」混為「參與專家決策」，不符事實。專家會議決策依科學評估，絕無「門神」，相關會議紀錄及影音資料已主動函送檢調偵辦。

盧秀燕今天上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，中央決策荒腔走板、啟人疑竇。中聯油脂代表竟在會議，她要求公布會議紀錄；台中市政府5日邀中央再稽查中聯油脂工廠，中央阻止且稱不會派人，「不是很奇怪嗎？」前一天業者卻列席會議，太離譜。

對於盧秀燕的質疑，姜至剛告訴中央社記者，中聯早在7月3日就依台中市食安處要求前往說明，「既然台中市食安處可以要求業者到場報告改善情形，食藥署基於食品安全把關職責，要求業者說明製程及問題原因，卻被解讀為護航業者，這樣的說法並不合理」。

姜至剛表示，中聯油脂代表7月4日僅列席，就製程進行說明，並未參與專家討論或決策。專家會議最終明確認定，中聯油脂提出的改善措施不足，不具備復工條件，食藥署也已將相關會議紀錄、影音及文件完整函送檢調機關調查，絕無外界所指護航業者的情形。

姜至剛說，7月4日專家會議要求中聯油脂針對苯駢芘超標事件、製程提出說明，並檢視業者於7月3日送交台中市政府的復工改善計畫，業者未參與後續專家討論及決策。

姜至剛表示，食藥署檢視業者所提改善計畫後，認定內容未達到要求，專家會議更加明確作成「製程若未完成檢討，尚無法復工」的決議，當場認定中聯油脂不具復工條件，並非外界所稱協助業者復工或充當「門神」。

既然食藥署已明確要求中聯油脂不得復工，姜至剛坦言，台中市政府衛生局卻仍於7月5日規劃前往工廠進行復工前查核及輔導，相關作法令人不解。

針對外界質疑所謂「20%以下免下架」的決策，姜至剛說明，當天另由專家依據科學證據、檢驗結果、風險評估及專業意見，討論原型油品及相關加工製品的預防性下架範圍。相關決策均由專家獨立討論並形成共識，中聯油脂代表並未參與討論，更未參與決策。

食藥署重申，已主動將7月4日專家會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關，案件已進入司法調查程序；始終依據科學證據及專家風險評估辦理，所有程序均留有完整紀錄，並已主動送交檢調查明，絕無所謂「門神」或護航業者的情事。也盼外界勿再將業者列席說明和參與專家決策混為一談，以免造成社會誤解。

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