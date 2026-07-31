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毒油風暴滿月 國民黨團要求公開真相徹查大型油商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴發生滿月，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，提出4項要求，全面公開完整調查報告，公開決策過程，追究失職責任，並徹查大統益、台糖等大型油商。圖／國民黨立院黨團提供
毒油風暴發生滿月，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，提出4項要求，全面公開完整調查報告，公開決策過程，追究失職責任，並徹查大統益、台糖等大型油商。圖／國民黨立院黨團提供

毒油風暴發生滿月，衛福部長石崇良承認，遭收押的中聯總經理余凌冲曾以「中聯代表」身分，列席7月4日問題油品下架決策會議。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，提出4項要求，全面公開完整調查報告，公開決策過程，追究失職責任，並徹查大統益、台糖等大型油商。

國民黨團書記長林沛祥表示，毒油風暴發生滿月，但人民只看到傲慢、敷衍，人民至今依舊不知道，民進黨政府何時知道毒油發生？誰決定第一時間不公開？誰決定分批下架和20%的下架標準？誰又該負起行政和政治責任？一個月過去，民進黨政府依舊沒有給人民答案。

林沛祥說，國民黨團有4項要求，第一，全面公開完整調查報告。不是只有調查結論，而是所有檢驗數據、查廠紀錄、行政處置、原料驗收標準、製程資料，都必須完整公開。

林沛祥說，第二，全面公開所有決策過程。包括20%專家會議完整紀錄、完整與會名單、完整討論內容、完整決策依據，以及所有相關行政決策流程，都應接受全民檢驗。第三，全面追究責任，不能卸責，更不能讓行政怠惰或失職疑慮不了了之。

林沛祥指出，第四，立即全面徹查包括大統益、台糖等大型油品供應商，包括原料、製程、成品、流向，以及主管機關過去到底有沒有真正善盡監督責任。國民黨團不預設任何一家業者有問題，而是要求同一把尺、同一套標準、同一個透明原則，沒有徹查、公開、透明，就沒有真相、信任和食安。

林沛祥表示，政府自稱「務實」，但人民期待的務實，是務實解決問題，而不是「誤食」台灣毒油，要求民進黨政府，把全部真相攤在陽光下。沒有真相，就沒有食安；沒有程序，就沒有法治。沒有人民的信任，再漂亮的新聞稿，都換不回一張安心的餐桌。

國民黨團副書記長黃建賓表示，賴政府處理毒油風暴一個月，創造食安「五大未解之謎」：包括知情與通報時間不明、問題油品分期下架、吃下肚的毒油總量成謎、無官員下台負責，以及未來防範機制毫無改善。他強調巨石陣之謎可等，但食安無法等，要求政府立即公開完整真相、懲處失職官員，給全民交代。

國民黨團副書記長游顥表示，原以為只有大豆沙拉油出事，沒想到連苦茶油也出事，是原料？品管？製程？還是運送？民進黨政府一問三不知。查不出原因的情況下，貿然開放上架，民進黨政府根本是草菅人命。讓人民知道致癌油的真相，有這麼難嗎？如果查不到或企圖掩蓋事實，政府官員就必須下台負責。中聯總經理列席7月4日專家會議，裡面是否有官商勾結？

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部稱中聯沒有參與決策，但中聯列席不就是聽到最後「20%以上下架」的決策結果？當下不會把訊息傳給公司、下游廠商？外界質疑衛福部當門神，難道不是合理的懷疑？

陳菁徽要求衛福部，第一，立即公布連中聯都知道的會議過程、會議記錄、和參與專家學者名單。第二，中聯公司在專家會議中，報告、說明哪些事項的會議紀錄，需逐字對外公布。第三，公布7月4日專家會議從下午3時開到5時，中聯代表進入會議室、列席會議和離開會議室全程監視畫面。

國民黨團 風暴 石崇良

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