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7月4日油品會議記錄幾乎空白卻列密件 陳菁徽喊：公開影片及所有發言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽踢爆，遭收押的中聯總經理余凌冲曾列席衛福部的專家會議，食藥署駁斥「門神」情事。圖／聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽踢爆，遭收押的中聯總經理余凌冲曾列席衛福部的專家會議，食藥署駁斥「門神」情事。圖／聯合報系資料照

衛福部長石崇良承認，遭收押的中聯總經理余凌冲曾以「中聯代表」身分，列席7月4日問題油品下架決策會議。國民黨立委陳菁徽今日說，她昨天拿到7月4日會議記錄，但內容幾乎一片空白並列為密件，7名專家皆匿名且無記錄討論過程，她要求公開當日會議影片及會議紀錄，不只要提供給檢調，全民都有知的權利。

陳菁徽說，昨天質詢在她數十次追問之後，石崇良才親口承認，遭收押禁見的余凌冲，曾參與7月4日「含20%以上問題油產品下架」決策會議。這場會議紀錄，要了一個月，衛福部始終不給、不公布。結果，全民無從得知的秘密，遭收押禁見的余凌冲卻全程參與、聽好聽滿。

陳菁徽表示，昨天她總算拿到會議紀錄，內容幾乎一片空白，卻列為密件。7位專家姓名全以A至G代稱，也沒有交代20%門檻由誰提出、討論過程、誰支持、誰反對，以及各方意見。唯一明確列名的，竟是近期遭裁定羈押的余凌冲、100萬交保的廠長以及品研課長。

陳菁徽表示，今天她要求衛福部完整公布會議紀錄、下午3時至5時的會議影像，以及中聯總經理與另外兩位列席者的所有發言紀錄。

陳菁徽表示，攸關全民食安的重大決策，20%標準的會議紀錄、專家名單及討論過程，這些資料不只要提供給檢調，全民都有知的權利，如果中聯知道，但是全民都不知道，請問是要多瞎的政府才會幹出這種蠢事？

陳菁徽 影片 會議 食安 毒油究責

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