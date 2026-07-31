中聯總經理毒油會議曾列席 蔣萬安怒要賴總統道歉：這不是門神？

毒油案持續延燒，藍委昨爆衛福部長石崇良坦言被收押禁見的中聯總經理余凌冲，曾列席7月4日食藥署召開「含20%以上問題油產品下架」的專家學者會議。蔣萬安上午受訪，怒轟這不是門神？這不是官商勾結？要求賴清德總統出來向國人道歉。

蔣萬安上午參加台北市立大學附屬大理高級中等學校揭牌典禮受訪指出，這件事情實在太離譜、太誇張了，看到從院長卓榮泰口中的惡質廠商、無良廠商，中聯油脂的總經理現在被收押，竟然參與衛福部7月4號的關鍵會議，他從一開始就質疑，「第一個7月3號為什麼你要蓋牌，不公布下游業者？」

蔣萬安說，第二「7月4號你怎麼定出這20%的標準，說20%以下不用下架？」結果現在真相大白，而且是在一個月之後才被立委踢爆，竟然中聯油脂現在被收押的總經理，參與20%訂定標準的關鍵會議，這不是門神什麼是門神？這不是官商勾結什麼是官商勾結？

蔣萬安也要賴清德總統出來面對國人，20%以下的油品產品不用下架，接受中聯油脂總經理參與會議討論這樣所訂出的標準嗎？難道現在賴清德總統還不願意出來交代清楚、公布真相，向國人道歉並且說明這次毒油事件的原委？難道卓榮泰院長不用負起政治責任嗎？

蔣萬安指出，這件事情實在是太過離譜，應該要完全的公開這次會議過程，到底每一位專家學者他們的意見是什麼？每一個參與會議的人員，包括中聯油脂余姓總經理現在被收押，他在這場會議他表達了什麼意見？這些都必須要公諸於所有的民眾來接受檢驗。

蔣萬安也說，否則到現在一個多月，沒辦法說明原因、沒辦法交代清楚，卻從一開始蓋牌、護航、為業者的利益著想要恢復上架，「到現在才發現原來你讓這位總經理參與你的會議，難道這件事情不需要有人負政治責任嗎？」