影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

致癌油風暴持續，國民黨立委陳菁徽昨爆料，衛福部7月4日召開的問題油品下架會議中，中聯油總經理余凌冲列席，外界質疑衛福部護航業者。台中市長盧秀燕今天表示，距離抓到門神只差一步，一定要把門神抓出來，20%的決策破壞民眾健康，要有人負責。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪，對於陳菁徽的爆料，她直言，距離抓到門神只差一步，過去這段時間，中央對問題油的決策荒腔走板、啟人疑竇，她一再地說「中央有門神」，門神最大的影響就是食安，不但沒有守護民眾食安，反而一再破壞。

盧秀燕表示，感謝陳菁徽勇於揭發，果然證實7月4日中央做出「20%以下不用下架」的會議中，業者竟然在場；她要求中央公布當天會議紀錄，以及相關的攝影或是監視器，讓社會大眾了解，為何專家學者的會議，會有業者在場？

盧秀燕也指出，難怪7月5日中市府要再度查廠，就遭到中央的反對，說「沒必要查」也不會派人，這剛好發生在7月4日業者列席會議的隔天，太離譜了。一定要把門神抓出來，這個事件影響這麼大，影響食安、破壞民眾健康，要有人負責。

記者詢問，昨天盧和中選會主委游盈隆針對「若倒閣成功是否合併選舉」，外界解讀雙方互槓。盧秀燕回應，不是互槓，雙方相談甚歡、方向一致，當然倒閣不容易，但如果有意思可能，中市府也會做好準備，以女媧補天的決心協助中選會做好選務。

記者追問，有傳出若倒閣成功，藍營有意讓5席不分區給白營，盧秀燕說，這是黨對黨的議題，謝謝大家。