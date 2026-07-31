中聯列席食安會議挨批 陳以信指政府黑箱護航要求公開真相

國民黨立委陳菁徽在立法院衛環委員會質詢，表示中聯油脂總經理余凌冲列席7月4日衛福部專家會議。國民黨文傳會主委陳以信今日批評，這起食安風暴最大疑問已經從「誰出問題」變成「誰在決策、誰在護航」？當時衛福部才說不可能讓中聯油脂復工，為何還要開會審查中聯油脂的復工申請？

陳以信質疑，7月4日這場會議作成「20%以下不用下架」的標準，為何中聯油脂身為廠商卻可以參加此會議？這樣不是會讓中聯油脂「球員兼裁判」？這樣食藥署不是會有圖利中聯油脂的嫌疑？他強調現在國人心中的疑問是：到底中聯代表在會中說了什麼？會議中又是誰提出？誰決定了20%下架標準？誰是影武者？誰是藏鏡人？

陳以信表示，立法院依法可行使調查權，行政機關決策相關文件，都應依法配合立法院調查。他抨擊，衛福部長石崇良既然說可把專家名單及相關會議資料送檢調調查，為什麼不敢送立法院？陳質疑，石崇良說他不能決定會議紀錄是否公開，比石崇良大的還有誰？是行政院長卓榮泰？還是賴清德總統？石崇良為何不敢說出來？

陳以信強調，上周六有20萬人聚集在凱道食安大怒吼，沒想到換來政府視而不見置若罔聞，沒人道歉、沒人究責、沒人下台。現在外界疑雲愈來愈多，政府黑箱蓋牌卻也愈來愈多，如此倨傲顢頇冥頑不靈的政府，遲早要被人民唾棄狼狽下台。