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中聯總經理開專家會議？石崇良：沒有門神

聯合報／ 記者翁唯真黃婉婷林佳彣／台北報導

中聯油脂油品驗出苯駢芘超標案，衛福部第一時間舉行專家會議，並指稱百分之廿含量以下產品不須下架。但國民黨立委陳菁徽昨於立院質詢表示，專家會議中，竟有目前遭法院裁定收押禁見的中聯總經理，引發黑箱疑慮。衛福部長石崇良說，列席者為中聯油脂總經理余凌冲，是為說明復工改善措施，並未參與下架門檻討論，且會中決議不予復工，目前食藥署已將相關資料函送檢調單位。

由於致癌油百分之廿下架決策引發爭議，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」。她日前用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，昨再排除一人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，外界質疑暗指石崇良。石崇良回應，「我個人一向問心無愧」，強調百分之廿門檻是經專家會議討論，沒有所謂的門神問題。

對於盧秀燕懷疑背後有門神，陳時中昨說，此種指控很嚴重，必須拿出證據，沒有本於事實的指控不太好。至於，石崇良和姜至剛是否為毒油事件提出辭呈，行政院發言人李慧芝說，沒有聽到相關消息。

然而，台北市衛生局前晚接獲永豐餘生技公司主動通報，「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘含量不符規定，第一時間要求不分批號預防性下架共五八四瓶，並通知嘉義縣衛生局協助釐清源頭製油廠「源春製油廠」製程、進出貨及流向資料。

衛生局追查發現，源春製油廠另有相同有效日期二○二八年五月廿五日的苦茶油，曾出貨七十五瓶給北市「威加國際公司」，以「高仰三苦茶油」商品名稱販售，其中除零售二瓶、一瓶自主送驗外，餘七十二瓶供應北市「長庚生物科技公司」門市銷售，衛生局已要求下架，目前回收廿五瓶。衛生局另查，永豐餘生技公司尚有一款「猴頭菇香鬆」產品使用源春製油廠的苦茶油，雖非此次檢出異常的批號，但衛生局仍要求全面預防性下架。

永豐餘苦茶油苯駢芘超標，李慧芝說，食藥署已接獲業者主動通報，啟動跨縣市調查，督促衛福部將苦茶油納油品專案。

致癌沙拉油

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