中聯列席毒油下架會議 遭查水表藍小編：官員不查毒油卻查AI影片聲音

「萊爾校長」團隊成員、國民黨新媒體部前主任韋淳祐近期因製作「油不得你」影片，遭警方關切。韋淳祐今日透過臉書粉專「風向123事」表示，賴政府隱匿毒油會議紀錄26天，官員不查毒油卻查AI影片聲音，政府應立即公開7月4日會議紀錄。

韋淳祐說，衛福部今天在立法院承認，中聯派了總經理余凌冲列席7月4日那場決定毒油下架範圍的會議，而余凌冲17日被裁定收押禁見，賴政府要開會決定中聯的油下不下架，特地請中聯到場。

對於衛福部稱余凌冲只是與會報告製程和申請復工，並未參與決策。韋淳祐說，那就公開會議紀錄，以昭公信。

韋淳祐說，當天在場的那家公司，兩周後總經理被收押。民眾難免想問：這個算式所依據的製程資料與濃度數字，是誰提供的？賴政府只要公開完整的會議紀錄文件，這些問題全部消失。

韋淳祐說，至於「油不得你」，那支片子開頭第一句就說「本人是苯駢芘」，畫面標示了AI製作，講的是苯駢芘是什麼、為什麼有害、政府本來該做什麼，這本來是衛福部的工作。

韋淳祐說，回到對毒油的關注，7月4日的會議紀錄與專家名單，什麼時候公開？當天中聯總經理說了什麼、提供了什麼資料？中聯去年6月自行放寬黃豆驗收標準，那之後的批次查了沒有？調查報告只查今年4月到6月。