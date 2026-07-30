遭收押中聯總經理曾列席毒油下架會議挨轟「門神」 食藥署澄清

國民黨立委陳菁徽今日於立法院衛環委員會質詢時，直指中聯油脂問題油有內幕，遭收押的中聯總經理余凌冲曾列席衛福部的專家會議，決定毒油下架標準，簡直是門神。食藥署澄清，絕無門神一事，相關說法將「業者列席說明」混為「參與專家決策」，與事實不符。

食藥署說明。7月4日專家會議是要求中聯油脂股份有限公司列席，就本案苯(a)駢芘（BaP）超標事件進行說明，並檢視中聯公司於7月3日提送予台中市政府的製程改善報告，因中聯公司未提出有效改善措施，不具備復工條件，經專家會議討論後，明確決議中聯公司不准復工。

當天的會議中，專家另針對原型油品及相關加工製品的預防性下架範圍進行討論，依據科學證據、檢驗結果、風險評估及專家建議作成決議，所有決策均由專家提出意見後形成共識。

針對陳菁徽要求衛福部公開完整會議紀錄及科學依據，食藥署重申，外界所稱政府護航業者或存在所謂「門神」情事，絕非事實。食藥署已主動將當日會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關。