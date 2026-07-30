石崇良證實中聯總經理參與專家會議 黃國昌要求政院公布發言內容

中聯毒油事件持續延燒，衛福部長石崇良今天證實，中聯總經理余凌冲曾經參與專家會議。民眾黨主席黃國昌表示，行政院長卓榮泰痛批中聯油酯無良企業，結果余凌冲竟然參加衛福部的關鍵會議，行政院應該立即公布完整會議紀錄及所有發言內容。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「安樂死法草案」、「尊嚴善終法草案」。針對中聯毒油事件延燒，國民黨立委陳菁徽質詢時指出，檢方認為中聯公司有串證之虞，為何仍有列席衛福部相關會議，石崇良答詢時回應，因為對方提出希望復工，當然要請他們報告製程。

黃國昌晚間在臉書發文表示，中聯總座參與衛福部關鍵會議，官商勾結臭不可聞，從中聯致癌油食安風暴發生迄今，自己不斷公開追問兩個關鍵問題，包括7月3日是誰決定不用全面下架、拒絕公布業者名單？還有7月4日是誰決定訂出20%的荒謬標準？

黃國昌說，行政院至今支吾其詞、左閃右躲，還欠人民一個交代，結果今天真相大白，卓榮泰痛批中聯油脂為無良企業，結果余凌冲參加衛福部關鍵會議，石崇良在事發將近1個月後才坦承確有此事，無怪乎行政院當初會做引爆全民怒火的荒唐決定。

黃國昌批評，整起事件臭不可聞，官商勾結之深，行政院應該立即公布完整會議紀錄及所有發言內容，不要再繼續遮掩包庇。

黃國昌表示，釀成這麼嚴重的食安風暴，危害國人的身體健康，不僅只有業者的責任，更涉及官員瀆職的刑事犯罪，應該一併追究且查明真相，台北地檢署不要繼續配合民進黨政府虛晃一招，否則只是讓賴清德總統所說的「該究責就要究責，絕不寬貸」，徹底淪為一場大笑話。