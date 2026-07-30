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永豐餘苦茶油爆超標 藍委要求專案全國稽查 石崇良：下架止血後追源頭

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
大豆沙拉油及苦茶油接連爆出苯駢芘超標，立委王育敏認為，現在製油大廠連續出包，衛福部是不是該動起來，針對全國苦茶油進行專案查驗。記者翁唯真／攝影
大豆沙拉油及苦茶油接連爆出苯駢芘超標，立委王育敏認為，現在製油大廠連續出包，衛福部是不是該動起來，針對全國苦茶油進行專案查驗。記者翁唯真／攝影

大豆沙拉油及苦茶油接連爆出苯駢芘超標，藍營立委認為，製油大廠連續出包，衛福部是不是該動起來，針對全國苦茶油進行專案查驗。衛福部長石崇良今回應，昨接獲永豐餘通報，第一步就是先下架，控管風險，再調查問題在什麼地方；將根據調查結果，決定接下來的系統性作法是什麼，後續會隨時透明公開跟大家說明。

台北市衛生局29日晚接獲「永豐餘生技公司」自主通報，該公司自7月1日起出貨販售的「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘超標。

立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第21次全體委員會議，立委王育敏質詢表示，現在提出報告內容，台灣苦茶籽近9成是中國大陸輸入，本土產量不高，但現在市售品項都標榜有機，民眾容易誤認為本土生產，「進口的苦茶籽，它的源頭把關到底是怎麼做的？它是不是真有機都不知道」。

王育敏說，消費者就變成冤大頭，本來是為了自己的健康，買有機且較貴的苦茶油，其標榜說可以生飲、生喝，結果重視健康的人當了冤大頭，買了苦茶油的苯駢芘跟大豆油一樣高又超標。

石崇良說，連淨案確實是使用大陸進口苦茶籽提煉，永豐餘案則是昨天通報，製造廠在嘉義縣，食藥署現在正與嘉義衛生局一同調查，確認是否為系統性的問題，後續再來評估專案稽查或者對業者進行輔導等措施。

王育敏表示，油品怎麼從這次大豆油到現在苦茶油，就是從源頭的原料管理，看起來都沒有在管，她要求啟動專案調查及抽驗，對於黃豆、苦茶籽等油品原料，要加強邊境把關、揭露原產地；對於「假有機、假在地、假小農」，都已形同詐欺應予重罰。

石崇良回應，嚴懲不法的廠商，一定是以這個原則在處理，那麼從大豆的事件也進行其他三個大的廠都抽驗了、樣本到成品都驗了，所以大概來確保這個在市面上的這些大豆沙拉油都是安全的。

至於苦茶油事件苦茶籽跟大豆是不一樣，石崇良說，從這次中聯調查可以看得清楚，是在原料的處理過程跟製程上沒有對應風險等級的調整，苦茶籽並不是額外添加，而是在製程中未妥善處理風險，對於苦茶油也會循相同模式調查，希望從源頭上去了解清楚，讓它未來的產生穩定地產出具有安全性的油品。

石崇良事後受訪表示，永豐餘案件第一步就是先下架，把風險控管住，再調查問題在什麼地方；會根據調查結果，決定接下來系統性的作法是什麼，後續都會隨時透明公開跟大家說明。

石崇良 永豐餘 苦茶油

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