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苦茶油苯駢芘超標 政院：納油品專案加強稽查和抽驗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院今天表示，將督促衛福部將苦茶油納入油品專案，加強衛生安全稽查及上市後抽驗項目。衛福部食藥署說，下半年啟動國內製造油品的專案輔導計畫，邀請專業團體與機構進場輔導業者，避免類似情況發生。

中聯油脂日前爆發致癌物苯駢芘超標事件後，苦茶油也傳出苯駢芘超標。行政院發言人李慧芝表示，食藥署已接獲業者主動通報，啟動跨縣市調查，行政院督促衛福部將苦茶油納入油品專案，加強衛生安全稽查和上市後抽驗項目。

食藥署副署長王德原表示，食藥署接獲苦茶油業者自主通報後，第一時間啟動跨縣市調查，接下來會針對事件結果進行檢討，包括油品抽驗、抽樣策略和稽查專案重點。

王德原說，今年下半年，食藥署會啟動國內製造油品的專案輔導計畫，邀請國內專業團體跟機構進廠輔導業者，以最近事件中的原料風險管理、HACCP危害分析、製程管制、抽驗及異常缺失作為重點，加速協助業者建立苯駢芘風險管理機制、製程管制及自主品管能力，避免類似情況發生。

超標 苦茶油 抽驗 苯駢芘 行政院

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