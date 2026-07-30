苦茶油苯駢芘超標 政院：納油品專案加強稽查和抽驗

毒油食安風暴，北市府今開設食用油健康諮詢門診，市長蔣萬安今被問毒油案已經一個月，為什麼今天才開設？蔣說，上周他跟家長代表見面，家長們反映很擔心平常吃的，更擔心孩子也吃了不少（毒油），「中央不做，我們來做」，所以規畫門診，提供安心專業諮詢。

2026-07-30 11:35