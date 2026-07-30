【即時短評】當陳其邁也不滿毒油案處置 衛福部該考慮政治責任了

致癌油引發的食品安全疑慮，民進黨政府還沒有妥善解決，馬上另闢戰場，對製作政治嘲諷短片的小編司法追殺。這個政府面對問題，不是想方設法解決問題，而是非常有效率地解決提出問題的人。民進黨高雄市長陳其邁都質疑衛福部容許20%下架門檻的決策過程，就算行政院長不必負責下台，如此巨大風波之下，難道衛福部長真能船過水無痕，逃過究責下台嗎？

陳其邁的質疑，也是大家的質疑，產品市占率高達有三成四成的企業，如此龐大數量，一旦產品出現問題，到了下游，地方政府機關要清查，簡直疲於奔命，中央缺乏管理制度，要將市占率高的大廠納入管制，下游產品才不容易出問題。政府不能一次完整公布有疑慮的產品名單，像是擠牙膏一樣的，一點又一點的公布，這只是不斷地引起民間恐慌，不能平息民眾疑慮，中央缺乏魄力解決食安疑慮，令人不解，那個20%的下架標準，更是連陳其邁都看不下去，民進黨政府還能充耳不聞？

民怨因中聯油品可能致癌而起，政府還未能完全解決處理，消除消費者疑慮前，卻以非常有效率手段，對於嘲諷政局的網路影片，追究網路小編，讓外界不得不懷疑，政府不能妥善解決食安問題，卻要壓制人民不滿聲音，其實政府這種態度，是前面的問題未解決，又給自己製造了新的爭議，這絕對不是面對民怨的最佳對應方式。

台北市長蔣萬安提出倒閣論，動靜太大，在精於算計的政壇裡面，恐怕難獲認同，但不表示行政院長卓榮泰可免於究責，卓榮泰曾向衛福部長石崇良表示，油品下架範圍應該要再考慮，這不正顯示卓榮泰與食安決策有關。如果在政治現實上面，利用倒閣決定卓榮泰的去留，成功機率不大，那麼石崇良的去留，其帶來的衝擊遠小於卓榮泰，為了平息民怨，彰顯責任政治，石崇良實在不應再眷戀部長職位。

當致癌油問題爆發時，衛福部沒有果斷處理，卻關起門來搞出一個20%免下架的標準，這個決策不是站在民眾食品安全的立場，無法讓民眾對於採購商品放心，衛福部決定蓋牌，甩鍋地方政府，這是連陳其邁都有意見的決策，石崇良是難辭其咎 。如果石崇良不必負責，那麼下一個就該是食藥署長姜至剛，但他是常任文官，若拿文官祭旗，減緩食安問題的社會壓力，這就不太公道了。

這場致癌油品的食安風暴，當民進黨發言人只顧卸責甩鍋，甚至口出惡言，一句「又不是我逼你吃毒油」，已充分顯示傲慢心態，面對這種執政心態以及難以言喻的政商關係，全民能期待食安問題有所改善嗎？當高雄市長都對衛福部的對應方式多所批評時，衛福部長還能安於其位嗎？