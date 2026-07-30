毒油風暴 北市今開食用油健康諮詢門診 蔣萬安：中央不做 我們來做

毒油食安風暴，北市府今開設食用油健康諮詢門診，市長蔣萬安今被問毒油案已經一個月，為什麼今天才開設？蔣說，上周他跟家長代表見面，家長們反映很擔心平常吃的，更擔心孩子也吃了不少（毒油），「中央不做，我們來做」，所以規畫門診，提供安心專業諮詢。

蔣萬安今天出席2026台美城市產業商機媒合會，媒體也問蔣，怎看行政院政委陳時中今天接受廣播專訪表示絕無蓋牌、包庇，並指一開始訂20%下架標準是專家建議，不過坦言沒考慮到執行性。蔣說，毒油案這件事情大家都有討論，且是不分顏色、不分藍綠，各地方政府對於這20%的標準都提出質疑，也都反對。

蔣說，所以不只是台北市，各縣市政府包括高雄市陳其邁市長也都提出質疑，也反對這20%的標準。身為地方政府第一時間也就是全面預防性擴大的下架。

蔣萬安說，一個月了，民眾還是得不到政府一個很清楚的答案，到底是什麼原因，還有為什麼會有苯駢芘超標這樣的事情，而且它影響的層面有多大？所以「中央不做，我們來做」，今天台北市政府規畫門診、諮詢窗口讓所有市民可以有安心專業的諮詢。