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藍聲援「油不得你」 學者批警察上門「連威權時代人治都不如」

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇屈彥辰黃婉婷楊正海林佳彣／台北報導

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，在野質疑警方「查水表」。內政部長劉世芳昨表示，台灣保障言論自由，但偽造別人聲音，全體人民不能接受。

民進黨立委李坤城昨質詢時表示，蔣萬安曾說「有事衝著我來」，也坦承有去找國民黨前主席朱立倫拜託韋淳祐的團隊協助宣傳，「蔣萬安已承認教唆人家犯罪，難道不應該去查？」刑事局長邱紹洲說，將配合檢察官指示辦理。

「用ＡＩ技術來做各項創作，屬言論自由範疇。」蔣萬安昨指出，影片清楚標示是ＡＩ技術，整件事情就是國家暴力，意圖製造寒蟬效應，箝制言論自由。他舉例，美國有個節目叫「Sassy Justice」，就是用ＡＩ模擬川普的聲音和外貌，用來嘲諷時事；英國Channel 4也用ＡＩ模擬英國女王的影像、聲音，發表聖誕節的談話。

國民黨文傳會主委陳以信強調，會聲援韋淳祐到底，也願意提供韋淳祐未來面臨訴訟所需的律師協助，捍衛人民言論自由。

對於警方的處理方式，法律學者劉靜怡表示，要玩真的，就由檢察官向法官聲請令狀，載明具體的法律依據和法定事由，直接上門把人帶走法辦，才是法治國家的正途吧？派警察空手上門，問要不要撤下該內容，「這是哪招？根本連威權時代的人治狀態都不如」。

警察 劉世芳 蔣萬安

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