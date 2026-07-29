綠持續攻中市府毒油抽驗不力 衛生局長：難道所有食品都要稽查再稽查？

毒油事件誰之過？台中市議會開議後，藍綠持續為致癌油的責任歸屬針鋒相對。民進黨議員強調，食安法規定地方政府「得」抽驗，中市府8年僅抽驗一次中聯油就是怠職。衛生局長曾梓展喊冤，問題源頭出在原料，要靠稽查、抽驗防堵問題油，難道以後所有食品都要稽查稽查再稽查嗎？

台中市議會今天由市政府專案報告食用油安全機制與查察報告等。報告指出，從2022年到今年6月，食安處針對轄內食用油製造工廠稽查76家次、抽驗42件、市場端抽驗143件，總共抽驗185件，其中34件是苯駢芘；7月致癌油事件爆發後，已抽驗45件苯駢芘。

民進黨議員今天持續猛攻抽驗次數，周永鴻、陳淑華、謝佳宜、林德宇等人強調，不管市府在其他廠抽驗了多少件，中聯油就是只有抽驗1次，還是中央指示抽驗，一直糾結食安法規定是「得抽驗」還是「應抽驗」沒有意義，事實上就是沒有驗，市府怠職成為食安破口。

國民黨議員群起反擊，李中、賴義鍠、陳文政、黃馨慧、陳成添等人表示，中市府明明就有驗，綠營一直說沒有驗，地方政府的檢驗量能、設備有限，況且本次毒油事件的問題出在源頭管理，中央放任中聯油放寬熱損率標準，事件爆發後又不真正檢視製程是否出問題。

曾梓展指出，中央日前公布本次致癌油事件的三大原因，最重要的原因是原料，從頭到尾沒有說地方查驗是破口；台中市有多少油品、食品，前端處理不好，後端稽查再努力都很困難，盯著抽驗次數已經搞錯方向了，難道所有食品都要稽查稽查再稽查？

曾梓展重申，目前食安法規定資本額3000萬元以上的油廠每半年要自主送驗，食安處才會優先檢驗不須自主送驗的小廠和後市場端；這次事件發生後，市府會調整檢驗配置，以大廠做為重點，並且特別加強源頭查察，未來進入台中市的原料，都要嚴格查驗。

民進黨議員蔡耀頡表示，中央地方各有權責，不需要爭吵，地方政府可以做的就是修改自治條例，訂出比中央更嚴格的食安規範，包含擴大自主檢驗與申報、限期上傳第三方檢驗報告、強制公開食安資訊等等。

市長盧秀燕表示，會持續蒐集意見並檢討，也會將關係到中央法規的建議提供給中央。