蔣萬安再爆行政院食安修法會議非常冗長、瑣碎 令人匪夷所思

針對毒油事件，行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時再爆，那場會真的令人匪夷所思，感覺坐在那邊在幫忙做文字修正，非常的冗長、瑣碎，盧秀燕和陳其邁市長，可能都覺得無法接受。

蔣萬安日前在網路節目專訪時爆料，行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，高雄市長陳其邁在現場質疑「20％的下架標準到底是誰定的」，結果一片沉默，無人敢應答。蔣萬安今在「嗆新聞」專訪時又說，覺得那場會真的令人匪夷所思。

他說，因為他原本以為，行政院的各部會已整合好意見，基本上應該是要準備行政院會拍板定案的版本，然後讓地方政府最後再來提一些建議，「結果不是，我坐在那邊，感覺我在幫忙做文字修正」。

蔣萬安說，結果各部會、還有相關機關，各種意見都有，這個文字應該怎麼調、跟哪一個條文要對應等等，非常的冗長、瑣碎，後來他跟盧市長2個小時多以後就出來，這件事情，其實行政院內部應該要先整合好一個版本，「我們提建議」不可能說針對修法條文，然後應該怎麼修給建議，而是站在地方政府的角色，提一些大方向的建議。

蔣萬安指出，比如說，他認為這一次很簡單，大家也知道食安法的架構已經被業者架空、形同虛設，那如果行政院的版本，還是持續加重業者責任，其實就只是「請鬼拿藥單」所以今天不只是針對成品的樣本去檢驗，這次毒油案，可能在製程的關鍵環節，就應該做檢驗，而且要把這些紀錄保存一定期間，那讓政府去抽驗。

蔣萬安也說，第二個是食安通報平台，他再次講，其實不只是個別地方政府跟中央，而是所有地方政府也都要同步掌握相關的訊息。