快訊

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

熊本強震罹難者增至13人！永旺翻新開幕才1個多月 震後爆炸化瓦礫

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安再爆行政院食安修法會議非常冗長、瑣碎 令人匪夷所思

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時再爆，那場會真的令人匪夷所思。記者曾吉松／攝影
行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時再爆，那場會真的令人匪夷所思。記者曾吉松／攝影

針對毒油事件，行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時再爆，那場會真的令人匪夷所思，感覺坐在那邊在幫忙做文字修正，非常的冗長、瑣碎，盧秀燕和陳其邁市長，可能都覺得無法接受。

蔣萬安日前在網路節目專訪時爆料，行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，高雄市長陳其邁在現場質疑「20％的下架標準到底是誰定的」，結果一片沉默，無人敢應答。蔣萬安今在「嗆新聞」專訪時又說，覺得那場會真的令人匪夷所思。

他說，因為他原本以為，行政院的各部會已整合好意見，基本上應該是要準備行政院會拍板定案的版本，然後讓地方政府最後再來提一些建議，「結果不是，我坐在那邊，感覺我在幫忙做文字修正」。

蔣萬安說，結果各部會、還有相關機關，各種意見都有，這個文字應該怎麼調、跟哪一個條文要對應等等，非常的冗長、瑣碎，後來他跟盧市長2個小時多以後就出來，這件事情，其實行政院內部應該要先整合好一個版本，「我們提建議」不可能說針對修法條文，然後應該怎麼修給建議，而是站在地方政府的角色，提一些大方向的建議。

蔣萬安指出，比如說，他認為這一次很簡單，大家也知道食安法的架構已經被業者架空、形同虛設，那如果行政院的版本，還是持續加重業者責任，其實就只是「請鬼拿藥單」所以今天不只是針對成品的樣本去檢驗，這次毒油案，可能在製程的關鍵環節，就應該做檢驗，而且要把這些紀錄保存一定期間，那讓政府去抽驗。

蔣萬安也說，第二個是食安通報平台，他再次講，其實不只是個別地方政府跟中央，而是所有地方政府也都要同步掌握相關的訊息。

台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪。圖／取自嗆新聞直播畫面。
台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪。圖／取自嗆新聞直播畫面。

蔣萬安 食安 行政院

延伸閱讀

食安會議與會人士透露：陳其邁動怒 抱怨中央「搞死人」

拋出倒閣讓卓榮泰下台 蔣萬安今再拋：陳其邁是很適合組閣的人選

凱道反毒油為2028總統鋪路？蔣萬安怒：刻意分化、製造國民黨內矛盾

號召725上凱道...成國民黨共主角逐大位？蔣萬安1句話回應

相關新聞

拋出倒閣讓卓榮泰下台 蔣萬安今再拋：陳其邁是很適合組閣的人選

台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，針對拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，他說，卓榮泰下台為毒油事件負責，落實責任政治，也可以化解政治的僵局，如果撤換閣揆，高雄市長陳其邁是一個很適合組閣的人選。

凱道反毒油為2028總統鋪路？蔣萬安怒：刻意分化、製造國民黨內矛盾

台北市長蔣萬安日前號召725反毒油凱道集會，有人指是在為2028總統大選布局，蔣萬安上午上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，針對外界指他有政治意圖，蔣萬安說，重複再次強調，完全沒有在想2028的事情，他就是全力拚今年11月台北市長的連任。

蔣萬安再爆行政院食安修法會議非常冗長、瑣碎 令人匪夷所思

針對毒油事件，行政院上周邀請六都首長一同參與食安法修法會議，台北市長蔣萬安上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪時再爆，那場會真的令人匪夷所思，感覺坐在那邊在幫忙做文字修正，非常的冗長、瑣碎，盧秀燕和陳其邁市長，可能都覺得無法接受。

中聯致癌油風暴 人謀不臧是源頭！謝金河分析「這些人」玩弄股東

從國家治理到企業治理，人謀不臧是源頭！ 一場食用油超標事件演變成政治攻防，在野黨發動示威抗爭，他們都把箭頭指向賴清德總統，行政院長卓榮泰「放毒」，必須為毒油事件負責，甚至下台！

食安會議與會人士透露：陳其邁動怒 抱怨中央「搞死人」

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安在廣播節目透露，高雄市長陳其邁在行政院會議上發飆問：「百分之廿下架標準到底是誰訂的？」遭陳其邁指「去脈絡化」。但據與會人士轉述，陳其邁確實是動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」還直言「頭前出問題，下面（指地方政府）疲於奔命」，現場官員一片靜默，沒人敢接話。

「油不得你」製作人：科普影片對誰造成危害？

「萊爾校長」製作團隊製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」風波。韋淳祐昨天表示，團隊受託無償製作影片，不理解一支用來科普苯駢芘的影片，對誰造成危害？總統府發言人郭雅慧表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。