凱道反毒油為2028總統鋪路？蔣萬安怒：刻意分化、製造國民黨內矛盾

台北市長蔣萬安日前號召725反毒油凱道集會，有人指是在為2028總統大選布局，蔣萬安上午上午接受「嗆新聞」黃揚明專訪，針對外界指他有政治意圖，蔣萬安說，重複再次強調，完全沒有在想2028的事情，他就是全力拚今年11月台北市長的連任。

針對最近號召民眾上凱道、拋倒閣，蔣萬安被問到一直站在風口浪尖，蔣萬安說，完全沒有在想2028的事情，他就是全力今年11月台北市長的連任，繼續為台北市民服務，天會有這些各式各樣政治的揣測，說他有政治企圖，都是要刻意分化，製造國民黨內的矛盾，這樣的居心再明顯不過。

蔣萬安表示，這麼單純食安的議題，他講過有150間學校、10萬5千名的師生食下毒油，身為市長、身為地方父母官，他當然心痛也憤怒，也站在人民立場，要向中央政府討公道，要中央政府趕快告訴大家原因是什麼、接下來要怎麼修法、怎麼把這漏洞補起來。

蔣萬安表示，民眾的憤怒是民進黨執政十年，說「食安五環」最重視食安，結果呢？千瘡百孔，難道不需要負責人嗎？這一次毒油事件其實比2014年還要嚴重，層面更廣。上次有39間學校提出申訴，這次有1380間學校，難道沒有人要負責嗎？今天一個人道歉都沒有，所以人民的憤怒，當然要讓他們宣洩。