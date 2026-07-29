食安會議與會人士透露：陳其邁動怒 抱怨中央「搞死人」

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安在廣播節目透露，高雄市長陳其邁在行政院會議上發飆問：「百分之廿下架標準到底是誰訂的？」遭陳其邁指「去脈絡化」。但據與會人士轉述，陳其邁確實是動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」還直言「頭前出問題，下面（指地方政府）疲於奔命」，現場官員一片靜默，沒人敢接話。

行政院廿一日緊急召開食安修法會議，由政務委員陳時中主持，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等六都首長與會發表意見。

與會人士轉述，陳其邁當場向政院官員反映，大間食品油廠如中聯，市占率有三、四成，「這個量這麼大，如果頭前（指大廠）出問題，下面（指地方政府）疲於奔命」，中央應該要有專案管理制度；中央負責查大廠，下游才不會出問題。

談到中央對問題油品預防性下架，陳其邁也有話直說表示：「搞死人嘛！你今天公布一批，我去下架一批；明天再公布一批，我再去下架一批。」並稱地方政府管理的通路商很多，很難不斷這樣下架、上架，中央要發揮魄力，「等安全了，再一次上架」。

陳其邁還在會中指出，這次油品事件，不知道台中市府查得如何？「但講白的，我也不知道中央查得怎麼樣？」現在問題到底是出在哪？到底是巴西豆子？還是船隻上出問題？還是產地出問題？地方都不知道，究竟要如何判斷。

最後，陳其邁更重話指出，尤其在風險管理的部分，「今天講不客氣點，食藥署同時去做百分之廿下架是在做什麼？我讀冊（台語）讀到現在，都沒有讀過這種，你去問幾個風險管理專家，是這樣的嗎？」現場官員沒人敢應答。

不過，陳其邁昨受訪時還原指出，當天主要是討議食安修法，包括一些制度性改革怎麼做，不是追究責任或爭執誰是誰非，他依據專業意見提出高雄市政府的主張，「語氣跟今天無異」。高雄市府強調，陳市長就是比較嚴肅地討論未來可以調整的方向，沒有砲轟中央。

陳其邁說，他主要提出一個修法重點：從這次中聯事件，最重要的是在於風險的分級管理，因為大、小油廠差距非常大，中聯市占率高達百分之四十左右，當它出現問題時，牽涉中、下游及消費端，所以應建立風險分級管理制度，包括成立食安委員會來負責專業的風險評估、訂定標準。

陳其邁指出，行政管理部分就由食藥署跟各級地方政府共同配合，包括追查來源及查廠、查驗等相關消費端或製造端，這樣權責才會清楚。

陳其邁強調，「大家是在討論相關的這些制度性的改革」。此外，有關百分之廿部分，他說，就是提及風險的範圍及風險的界定到底是什麼，純粹是在討論修法方向跟制度性的變革，「我從頭講到尾，就是講我剛剛講的話」。

國民黨文傳會主委陳以信則質疑，陳其邁既然敢在會議中厲聲質問，為何出會議室就噤聲？是誰拍板荒謬至極的百分之廿下架標準？哪位中央官員該為這場史上最大的食安災難負責？

盧讚陳講真話 疑中央有門神

台中市長盧秀燕昨答詢時表示，高雄市長陳其邁在食安會議上質疑誰下令含量百分之廿以下不用下架？盧秀燕讚陳有良心、敢講真話，很多民進黨政治人物昧著良心不敢問。北市長蔣萬安也說，「該說的話，就大聲勇敢說出來」。

盧秀燕質疑，中央決策荒腔走板，前所未有的百分之廿以下不下架，她才認為中央「有內鬼、有門神」，有人向她透露「衛福部基層是反對的」，「到底誰是門神？除食藥署長姜至剛新上任，其他高層從衛福部到食藥署都有嫌疑」，陳其邁一定也接到同樣意見，所以在行政院會議中也反對。