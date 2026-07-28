不下架毒油是怕大家沒東西吃？陳時中：移花接木的不實指控

中聯致癌油風暴未歇，部分國民黨立委認為，行政院政務委員陳時中稱，「沒有第一時間全面性下架，是因為擔心人民沒有東西可以吃」的說法，是挑戰人民智慧。陳時中辦公室澄清，這是不實指控、移花接木，問題油品一律強制下架，食安管理都依據科學。

陳時中昨天就中聯案說明第三方獨立調查結果，媒體提問，對未來再遇到食品安全事件，是否以全面下架取代分層下架，陳時中說，「這樣大家很快就沒東西吃了」。國民黨立委王鴻薇質疑，陳時中的說法，是在挑戰人民智慧。

陳時中辦公室指出，昨天在記者會上，有記者詢問，往後遇到食安狀況是否採全面下架而不再分層下架的相關問題，陳當下回覆重點非常清楚，就是「食安問題必須本於科學分層管理」，如果不問科學證據，所有沒問題的產品也都全面下架，「很快大家都沒有東西吃」，並強調「一個有問題全部都不能吃，這是不可能的，多少風險我們就管制到什麼地方。」

陳時中辦公室表示，陳時中的說明被移花接木成「不下架毒油，是怕大家沒東西吃」，這是完全不實的指控，令人遺憾。

陳時中辦公室說，陳時中再次強調，政府的立場和做法都非常清楚，只要是有問題的油品，一律強制下架，有疑慮的油品，也會先預防性下架，食品安全管理依據科學，實在沒有必要進行無謂的政治操作。