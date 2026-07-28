快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

聽新聞
0:00 / 0:00

「油不得你」影片案 內政部：警方依檢舉依法查證

中央社／ 台北28日電

網路流傳疑似利用AI合成賴清德總統聲音的影片。內政部說，在民主社會，保障言論自由與維護法治同樣重要，本案警方是依檢舉依法查證，且查處過程兼顧維護言論自由與依法查明犯罪事實，內政部始終秉持依法行政及行政中立原則辦理。

媒體報導，「油不得你」影片韋姓製作人遭警方關切，藍營民代也聲援喊遭「查水表」。

立法院內政委員會明天將邀內政部長劉世芳就「『萊爾校長』小編遭警突襲查水表事件，檢視警察執法標準與行政中立」進行專題報告並備詢。

內政部送達立法案的書面報告指出，當深偽技術遭不法利用，足以冒充他人身分、散布不實訊息，甚至影響公共秩序或社會判斷時，警察機關依法有查證責任。因此查處過程同時兼顧維護言論自由與依法查明犯罪事實等兩項重要價值，內政部始終秉持依法行政及行政中立原則辦理。

內政部說，警方在7月25日接獲檢舉後，初步檢視影片，因疑似涉及深度偽造總統聲音，先依既有機制通報社群平台，由平台依其社群守則審查，同時交由轄區警察機關協助釐清該帳號是否遭冒用，以及確認影片來源。

內政部表示，轄區員警前往查訪時，因當事人不在現場，只向家屬留下聯絡方式，請當事人方便時與警方聯繫，並未入內搜索、未限制人身自由、也未強制要求到案。

內政部說，後來當事人主動與警方電話聯繫，警方確認帳號及影片都是本人與其團隊製作後，就完成初步身分確認，因此並未要求當事人立即到案製作筆錄。警方在過程中未採取強制處分、未強制要求影片下架，也未限制當事人表達意見。

至於警方執法依據，內政部說，依「刑事訴訟法第230條及第231條」規定，司法警察知有犯罪嫌疑時，即負有調查及保全證據的法定職責，因此就涉案帳號及影片來源初步查訪，具有法律依據。

另一方面，內政部表示，若利用AI高度模擬他人聲音或影像，依個案可能涉違反刑法第210條、第216條偽造私文書罪，以及刑法第309條、第310條妨害名譽罪，還有個人資料保護法第19條非公務機關對個人資料蒐集或處理等相關法規；是否成立犯罪，仍須交由司法機關依法認定。

此外，內政部指出，警方通知社群平台，是依平台社群守則建立的通報機制，是否下架相關內容，仍由平台依其規範自行判斷，警方並無強制下架權限。

針對本案影音鑑識情形，內政部說，經警政署刑事警察局以深偽檢測工具分析，影片配音具有語速、音色、呼吸節奏及聲音特徵異常等疑似AI生成特性，因此有必要進一步確認影片來源及是否涉及不法，後續仍須由司法機關依法審認。

內政部也表示，將持續督導警察機關，在維護人民權利與打擊犯罪間，兼顧程序正義、行政中立與科技偵查專業，以符合民主法治精神。

內政部 萊爾校長 劉世芳

延伸閱讀

反毒油影片檢測完！刑事局確認深偽「賴清德」聲音 追查是否偽造文書

陳怡君控遭AI深偽攻擊 赴刑事局報案要求比照「油不得你」辦理

回應「油不得你」影片事件 府：言論自由不代表可以冒用任何人的聲音

綠控「油不得你」觸法 韋淳祐再推Kuso影片

相關新聞

誰是毒油門神？盧秀燕點名：除了姜至剛 其他高層都有嫌疑

毒油事件持續延燒，台中市議會今定期會中，國民黨議員黃佳恬質詢市長盧秀燕「中央毒油門神是誰？」台中市長盧秀燕直言，除新任食藥署長姜至剛外，「都有嫌疑」。

回應「油不得你」影片事件 府：言論自由不代表可以冒用任何人的聲音

毒油事件延燒當下，賴清德總統的聲音被用來AI合成。總統府發言人郭雅慧今表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

蔣萬安提倒閣 北市議員力挺：讓卓榮泰不得不下台

毒油案延燒，台北市長蔣萬安昨再提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任；台中市長盧秀燕今也表示中央卻蔑視民意，她認為可以討論倒閣。對此，台北市議員柳采葳力挺蔣萬安，認為提出倒閣，可讓賴清德不得不道歉、卓榮泰不得不下台負責。

批衛福部中聯案調查報告 洪孟楷：耗時30天仍講不清範圍？

致癌油事件經過近一個多月，衛福部昨天公布第三方調查報告並指是多項缺失交互影響所致。國民黨立委洪孟楷今天表示，刑事警察局在2天內要求毒油影片下架，政府卻花了近30天，仍說不清楚毒油風暴的範圍與數量，不要以為一場避重就輕的報告，就能掩蓋所有問題。

影／未全下架毒油怕沒東西吃 蔣萬安轟陳時中：沒能力查明到處鬼扯

毒油食安風暴，行政院政委說陳時中表示，如果油品全面下架的話，大家可能就沒有東西吃了。北市長蔣萬安今天被問對此說法的看法，蔣說，這個政府沒有能力查明清楚，而是到處鬼扯、胡扯，荒謬的言論。

為毒油案滅火不成反挨轟 馬文君怒嗆陳時中：講幹話

致癌油引發民怨，衛福部昨天公布第三方獨立調查中聯油脂報告，大陣仗開記者會，汙染源卻說不清。立委馬文君痛批，調查半天還是沒答案，有調查跟沒調查一樣，更怒嗆昨天親上火線的政務委員陳時中「講幹話，淡化毒油危害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。