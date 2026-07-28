快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

聽新聞
0:00 / 0:00

誰是毒油門神？盧秀燕點名：除了姜至剛 其他高層都有嫌疑

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕直言從食藥署到衛福部，高層誰是門神？大家可以追下去。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕直言從食藥署到衛福部，高層誰是門神？大家可以追下去。記者陳敬丰／攝影

毒油事件持續延燒，台中市議會今定期會中，國民黨議員黃佳恬質詢市長盧秀燕「中央毒油門神是誰？」台中市長盧秀燕直言，除新任食藥署姜至剛外，「都有嫌疑」。

黃佳恬直接問盧秀燕誰是「毒油門神」？盧秀燕直言，這一次中央的決策「一路荒腔走板」，包括前所未有的20 %不用下架。而且，盧強調有人向她透露「衛福部的基層是反對的！」記者應該去追查「高層是誰？誰要求20 %以下不用下架」，陳其邁一定也有接到相同的意見，所以在行政院會也反對。

她說明，衛福部的基層同仁是很有經驗的，所以持反對，「所以高層誰是門神？」她個人認為「從衛福部到食藥署以上，都有嫌疑！」「姜至剛剛來不是」「他剛剛來，權利還沒有穩，裡面的人都比他資深」所以他沒有能力決定20 %，「所以背後高層是誰？！」大家可以追下去。

針對有致癌物質疑慮的油品，市府不同意以含量高低作為是否下架的標準，並主張有疑慮就應全面下架。

黃佳恬指出，民眾最在意的是毒油流向是否查明、食安是否獲得保障，而非質疑聲音遭打壓。她批評，事件調查至今未見明確結果，中央卻對「反毒油」相關影片與言論迅速採取行動，令人質疑言論自由是否受到影響，直言「解決不了問題，卻在解決提出問題的人」。

黃佳恬表示，回顧2014年黑心油事件，時任台南市長賴清德曾主張「不買、不用、不吃」，並要求中央以國安層級處理食安危機；如今面對毒油爭議，卻讓民眾感受不到同樣決心，質疑「含致癌物20％以下產品不需下架」與「19批油品可重新上架」的決策依據為何，究竟是誰拍板？誰在把關？

台中市議員黃佳恬直接問市長盧秀燕誰是門神？圖／議員提供
台中市議員黃佳恬直接問市長盧秀燕誰是門神？圖／議員提供

盧秀燕 姜至剛 衛福部 食藥署 致癌沙拉油

延伸閱讀

盧秀燕指中央有門神、有內鬼 痛批毒油「二成門檻」荒謬

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

大讚陳其邁有高度、敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

批陳其邁敢罵不敢認 國民黨：中央誰訂20%荒謬標準？

相關新聞

誰是毒油門神？盧秀燕點名：除了姜至剛 其他高層都有嫌疑

毒油事件持續延燒，台中市議會今定期會中，國民黨議員黃佳恬質詢市長盧秀燕「中央毒油門神是誰？」台中市長盧秀燕直言，除新任食藥署長姜至剛外，「都有嫌疑」。

回應「油不得你」影片事件 府：言論自由不代表可以冒用任何人的聲音

毒油事件延燒當下，賴清德總統的聲音被用來AI合成。總統府發言人郭雅慧今表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

蔣萬安提倒閣 北市議員力挺：讓卓榮泰不得不下台

毒油案延燒，台北市長蔣萬安昨再提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任；台中市長盧秀燕今也表示中央卻蔑視民意，她認為可以討論倒閣。對此，台北市議員柳采葳力挺蔣萬安，認為提出倒閣，可讓賴清德不得不道歉、卓榮泰不得不下台負責。

批衛福部中聯案調查報告 洪孟楷：耗時30天仍講不清範圍？

致癌油事件經過近一個多月，衛福部昨天公布第三方調查報告並指是多項缺失交互影響所致。國民黨立委洪孟楷今天表示，刑事警察局在2天內要求毒油影片下架，政府卻花了近30天，仍說不清楚毒油風暴的範圍與數量，不要以為一場避重就輕的報告，就能掩蓋所有問題。

影／未全下架毒油怕沒東西吃 蔣萬安轟陳時中：沒能力查明到處鬼扯

毒油食安風暴，行政院政委說陳時中表示，如果油品全面下架的話，大家可能就沒有東西吃了。北市長蔣萬安今天被問對此說法的看法，蔣說，這個政府沒有能力查明清楚，而是到處鬼扯、胡扯，荒謬的言論。

為毒油案滅火不成反挨轟 馬文君怒嗆陳時中：講幹話

致癌油引發民怨，衛福部昨天公布第三方獨立調查中聯油脂報告，大陣仗開記者會，汙染源卻說不清。立委馬文君痛批，調查半天還是沒答案，有調查跟沒調查一樣，更怒嗆昨天親上火線的政務委員陳時中「講幹話，淡化毒油危害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。