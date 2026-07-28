誰是毒油門神？盧秀燕點名：除了姜至剛 其他高層都有嫌疑

毒油事件持續延燒，台中市議會今定期會中，國民黨議員黃佳恬質詢市長盧秀燕「中央毒油門神是誰？」台中市長盧秀燕直言，除新任食藥署長姜至剛外，「都有嫌疑」。

黃佳恬直接問盧秀燕誰是「毒油門神」？盧秀燕直言，這一次中央的決策「一路荒腔走板」，包括前所未有的20 %不用下架。而且，盧強調有人向她透露「衛福部的基層是反對的！」記者應該去追查「高層是誰？誰要求20 %以下不用下架」，陳其邁一定也有接到相同的意見，所以在行政院會也反對。

她說明，衛福部的基層同仁是很有經驗的，所以持反對，「所以高層誰是門神？」她個人認為「從衛福部到食藥署以上，都有嫌疑！」「姜至剛剛來不是」「他剛剛來，權利還沒有穩，裡面的人都比他資深」所以他沒有能力決定20 %，「所以背後高層是誰？！」大家可以追下去。

針對有致癌物質疑慮的油品，市府不同意以含量高低作為是否下架的標準，並主張有疑慮就應全面下架。

黃佳恬指出，民眾最在意的是毒油流向是否查明、食安是否獲得保障，而非質疑聲音遭打壓。她批評，事件調查至今未見明確結果，中央卻對「反毒油」相關影片與言論迅速採取行動，令人質疑言論自由是否受到影響，直言「解決不了問題，卻在解決提出問題的人」。

黃佳恬表示，回顧2014年黑心油事件，時任台南市長賴清德曾主張「不買、不用、不吃」，並要求中央以國安層級處理食安危機；如今面對毒油爭議，卻讓民眾感受不到同樣決心，質疑「含致癌物20％以下產品不需下架」與「19批油品可重新上架」的決策依據為何，究竟是誰拍板？誰在把關？