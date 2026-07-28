回應「油不得你」影片事件 府：言論自由不代表可以冒用任何人的聲音

毒油事件延燒當下，賴清德總統的聲音被用來AI合成。總統府發言人郭雅慧今表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油集會前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐卻遭刑事局「查水表」。台北地檢署今下午指出，刑事警察局已報該署指揮偵辦，已依程序分他案由檢察官辦理，此案涉偽造準私文書等罪嫌，目前尚無人列為被告。

郭雅慧指出，台灣作為民主社會，當然是保障言論自由的，可以創作幽默或諷刺，不過言論自由並不代表可以冒用任何人的聲音；這一次用國家元首、用總統的聲音，去進行變造刻意混淆民眾，會導致國人誤認；警方在第一時間也有對外做說明，警方是因為接獲檢舉，依法去進行查證，那接獲檢舉、依法查證，這個是警方分內的工作。

郭雅慧呼籲，政黨之間政治攻防，還是應該要負責任的使用AI，不應該是用變造他人聲音做政治攻擊、明知故犯。