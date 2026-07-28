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蔣萬安提倒閣 北市議員力挺：讓卓榮泰不得不下台

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳725當天與民眾一起走上凱道，為反毒油發聲。圖／取自柳采葳臉書
台北市議員柳采葳725當天與民眾一起走上凱道，為反毒油發聲。圖／取自柳采葳臉書

毒油案延燒，台北市蔣萬安昨再提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任；台中市長盧秀燕今也表示中央卻蔑視民意，她認為可以討論倒閣。對此，台北市議員柳采葳力挺蔣萬安，認為提出倒閣，可讓賴清德不得不道歉、卓榮泰不得不下台負責。

柳采葳表示，725當天，她與20萬民眾一起走上凱道，為反毒油發聲。毒油事件發生一個月了，民進黨政府至今沒有告訴民眾真相。如果不是蔣萬安市長號召上凱道，不會看到民進黨政府在時隔三周後，才趕著成立調查小組，如果不是蔣萬安市長與20萬人上凱道，毒油議題是不是就要被輕輕放過了。

柳采葳表示，從一開始的不公開流向「蓋牌」、毒油超過20%才下架的「包庇」、再到賴清德不開國安會議的「神隱」、民進黨一系列嗆人民的「傲慢」，以及最重要的是，毒油事件爆發一個月了，連毒素怎麼來的都沒有真相，無能的卓榮泰內閣早該自己下台負責。

柳采葳指出，面對凱道20萬人的怒火、全台人民等不到毒油真相的怒火，卓榮泰至今賴著不走。所以蔣萬安市長提出倒閣，正是要延續725人民的意志，讓怒火化為下一步具體行動，也只有逼卓榮泰下台，才能真正讓賴清德政府意識到，必須正視問題和改革。

她說，「讓子彈飛」有句知名台詞，「他不體面，你就幫他體面。」她支持蔣萬安市長提出倒閣，賴清德不得不道歉、卓榮泰不得不下台負責。

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