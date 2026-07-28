批衛福部中聯案調查報告 洪孟楷：耗時30天仍講不清範圍？

致癌油事件經過近一個多月，衛福部昨天公布第三方調查報告並指是多項缺失交互影響所致。國民黨立委洪孟楷今天表示，刑事警察局在2天內要求毒油影片下架，政府卻花了近30天，仍說不清楚毒油風暴的範圍與數量，不要以為一場避重就輕的報告，就能掩蓋所有問題。

衛福部調查報告認定中聯公司「驗收放寬、管制不足、未作矯正」，原料帶進來的苯駢芘過高，未能即時調整製程降低，多項管理缺失交互影響。行政院政務委員陳時中則說，政府行政處置「沒有怠惰、也沒有蓋牌」，這次不管中央或地方都人仰馬翻。

洪孟楷表示，報告中不僅隻字未提行政責任，「神祕的20％」也持續神隱，第一時間究竟是誰決定，有20％的問題油品不必下架？決策依據是什麼？為何至今沒有人說明？整個決策過程，就像當年的「3＋11」一樣，憑空消失。既然政府自稱「沒有蓋牌」，就請立即公布去年6月4日至今，中聯油脂所有相關批次的生產數量、檢驗結果及完整流向。

洪孟楷呼籲衛福部，請完整公布從去年6月4日至今，中聯油脂擅自將驗收標準放寬10倍後，究竟生產了多少批、多少公噸油品？其中有多少驗出致癌物超標？又有多少早已流入市場、進入家庭與校園？一份連油品數量、批號及流向都避而不談的調查報告，不可能消除人民疑慮，更不可能重建國人對食用油安全的信心。

洪孟楷表示，如果業者明知有風險卻隱匿不報，就是知法犯法，罪加一等；但假使事發將近30天，衛福部仍未完成追查、檢驗與證據保存，那更是嚴重失職，根本沒有把人民的健康當一回事，人民要求的並不多，只是真相、責任與合理賠償。但如果政府連多少致癌油流入市面、涉及哪些批號、可能被多少民眾吃下肚都無法掌握，又要人民如何安心？