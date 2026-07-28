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未全下架毒油怕沒東西吃 蔣萬安轟陳時中：沒能力查明到處鬼扯

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會。圖／截自UDN直播
北市長蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會。圖／截自UDN直播

毒油食安風暴，行政院政委說陳時中表示，如果油品全面下架的話，大家可能就沒有東西吃了。北市長蔣萬安今天被問對此說法的看法，蔣說，這個政府沒有能力查明清楚，而是到處鬼扯、胡扯，荒謬的言論。

蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會，媒體問蔣，怎麼看陳時中說如果油品全面下架的話，大家可能就沒有東西吃，還有曬太陽、喝水也有風險。蔣說，大家可以看到，這一次毒油到現在已超過近一個月，這個政府還是沒有辦法清楚告訴國人，什麼原因造成這次毒油？真相到底是什麼？

蔣說，從一開始又不是我逼你吃、多喝水就可以排掉；又說現在講曬太陽有風險等等，就是想要大事化小、小事化無，趕快翻篇當沒有發生過一樣。臺灣人民不是傻瓜！臺灣人民只是要政府負起責任、解決問題，儘速查明真相，向國人有一個清楚的交代。

蔣萬安 陳時中 食安 致癌沙拉油

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