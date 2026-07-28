為毒油案滅火不成反挨轟 馬文君怒嗆陳時中：講幹話

致癌油引發民怨，衛福部昨天公布第三方獨立調查中聯油脂報告，大陣仗開記者會，汙染源卻說不清。立委馬文君痛批，調查半天還是沒答案，有調查跟沒調查一樣，更怒嗆昨天親上火線的政務委員陳時中「講幹話，淡化毒油危害」。

馬文君指出，衛福部昨天大陣仗召開記者會，公布中聯油脂毒油案調查報告，結果列了一堆原料管理、製程控制及檢驗監測缺失，真正最關鍵的問題卻沒有說清楚，「苯駢芘到底從哪裡來」，調查半天還是沒答案。

真正汙染源查不出來，怎麼會產生苯駢芘？究竟是黃豆原料在產地、運輸過程遭到污染，還是中聯放寬原料熱損率標準後，廠內製程沒有同步調整？民進黨政府只用一句「多項因素交互影響」含糊帶過，這場記者會根本有調查跟沒調查一樣！

她痛批，衛福部到現在連苯駢芘究竟怎麼來的仍說不清楚，更荒唐的是，陳時中還急著替行政院宣布沒有怠惰，面對第一時間未全面下架的質疑，竟然還辯稱如果全部下架，「大家很快就沒東西吃了」、「照太陽、喝水也有風險」等。

馬文君怒嗆陳時中「講幹話，淡化毒油危害」，這不是負責任，而是睜眼說瞎話！人民曬太陽、喝水，能跟吃下可能含有致癌物的問題油相提並論嗎？政府真正該怕的，是人民把毒油吃下肚，而不是怕問題產品下架得太快！

陳時中沒資格拿荒腔走板的說法，替行政院的遲緩、混亂與失職擦脂抹粉！而業者有問題，當然要查、要罰、要究責，但政府將管理缺失，當作找到答案，更不能在汙染源未查明、沒完整交代問題油流向、說不清風險前就急著宣布調查完成。