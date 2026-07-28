聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕指中央有門神、有內鬼 痛批毒油「二成門檻」荒謬
毒油風暴持續延燒，台中市長盧秀燕今直指中央決策恐有問題，重評「中央有門神、有內鬼」，矛頭直指日前行政院研商食安法修法時提出的「二成混合比例免下架」標準，質疑該政策背離食安原則，難以讓社會接受。
行政院日前召集六都直轄市長開會討論修法方向，會中「二成門檻」引發爭議。盧秀燕呼應蔣萬安的說法，證實高雄市長陳其邁當場表達強烈不滿，追問此一決策究竟由誰拍板。
盧秀燕表示，她當天親自出席會議，清楚聽到陳其邁提出質疑，認為這不只是個別市長的疑問，而是多數民眾共同的困惑。她強調，「二成以下不用下架」的說法荒腔走板，與過去食安處理標準完全背離。
她指出，過去只要食品出現問題，不論比例多寡，一律全面下架，如今卻出現前所未見的比例門檻，令人質疑背後是否另有考量。
盧秀燕直指，中央決策過程恐有問題，直言「中央有門神、有內鬼」。她透露，衛福部內部其實有基層人員曾對該標準表達反對，認為做法不妥，但最終仍被高層拍板採行，顯示決策並未充分反映專業意見。
她強調，食安標準不能打折，任何鬆動都可能危及民眾健康，呼籲中央應說清楚政策依據，並回歸「有問題就全面下架」的基本原則，以重建社會信任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。