爆食安會議發飆...陳其邁不滿開嗆！蔣萬安再送1句話「該說就勇敢說」

北市長蔣萬安昨專訪轉述高雄市長陳其邁上周行政院食安法修法會議，質疑「20%下架標準誰定？」且現場鴉雀無聲，沒人敢承認。不過今早陳其邁回嗆「我講話由我說明就好，不需要蔣市長轉述」。蔣今下午被問陳其邁說法，蔣說，「對的事情就要堅持，該說的話，就大聲勇敢說出來。」

蔣萬安今下午出席北捷新車廂亮相記者會，對於轉述陳其邁上周會議說法，引發陳其邁不滿，蔣萬安說，其實這一次毒油事件，大家看得出來，地方政府不分藍綠、不分顏色，大家都無法接受這20%的下架標準，大家也無法接受在還沒有釐清安全之前，就即刻恢復上架。

蔣說，這次地方政府大家也都認為中央政府必須要趕快一肩扛責任，來解決問題。所以地方政府就是在第一線，即刻包括下架回收公布流向、成立專區，而且確保安全無虞，才可以恢復上架，這些種種作為，我們都會全面積極持續的來做。