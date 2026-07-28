馬文君：衛福部說不清「苯駢芘」來源 陳時中卻急著替行政院擦脂抹粉

致癌油事件延燒近一個月，衛福部昨舉行記者會公布第三方獨立調查結果，表示中聯案是多項缺失交互影響所致。國民黨立委馬文君今批評，調查報告列出一連串管理缺失，卻始終未說清楚苯駢芘污染源從何而來；行政院政務委員陳時中和衛福部連污染源都說不清楚，卻急著替行政院宣布沒有怠惰。

陳時中昨指出，此案並非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項缺失交互影響所致，其中包括放寬高風險原料品質標準、未將苯駢芘納入食品安全危害管理，以及製程異常未即時改善，最終導致油品超標。

馬文君表示，衛福部大陣仗召開記者會，公布中聯油脂毒油案調查報告，結果列了一堆原料管理、製程控制及檢驗監測缺失，真正最關鍵的問題卻還是沒有說清楚。

馬文君質疑，究竟是黃豆原料在產地、運輸過程遭到污染，還是中聯放寬原料熱損率標準後，廠內製程沒有同步調整？真正污染源查不出來，怎麼會產生苯駢芘？只用一句「多項因素交互影響」含糊帶過，這場記者會根本有調查跟沒調查一樣。

馬文君說，業者有問題，當然要查、要罰、要究責，但政府不能只把管理缺失全部列一遍，就當作已經找到答案，更不能在污染源還沒查明前，急著宣布調查完成。更荒唐的是，陳時中不但聲稱行政院沒有怠惰，面對中央第一時間未全面下架的質疑，竟辯稱如果全部下架「大家很快就沒東西吃了」，甚至還拿「照太陽、喝水也有風險」這種幹話，淡化毒油危害。

馬文君批評，陳時中和衛福部到現在連苯駢芘究竟怎麼來的，都說不清楚、講不明白，卻急著替行政院宣布沒有怠惰，這不是負責任，而是睜眼說瞎話。請問陳時中，把問題油和相關食品全面下架，維護人民健康，這樣不對嗎？人民曬太陽、喝水，能跟吃下可能含有致癌物的問題油相提並論嗎？政府真正該怕的，是人民把毒油吃下肚，不是怕問題產品下架得太快。

馬文君表示，污染源沒有查明、問題油流向沒有完整交代、中央何時掌握風險說不清楚，就沒有資格宣稱調查完成。陳時中更沒有資格拿這些荒腔走板的說法，替行政院的遲緩、混亂與失職擦脂抹粉。