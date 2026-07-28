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大讚陳其邁有高度、敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問
行政院7月21日邀請六都首長參加食安法修法會議，傳出高雄市長陳其邁在會中質疑「是誰下令含問題油20%以下不用下架」？台中市長盧秀燕今天還原當天狀況，大讚陳有高度、有專業、敢講話，為全台灣人民問問題，很多民進黨政治人物昧著良心，不敢問這個問題。
盧秀燕今天赴台中市議會施政總報告，多名議員詢問修法會議當天，陳其邁到底說了什麼？語氣如何？盧說，今天談到很多藍綠問題，她和陳的政黨不同，但要給予高度肯定；第一，陳有專業，對食安非常了解，第二，陳有良知，為所有台灣人問了問題。
盧秀燕回憶陳其邁在修法會議的論述，陳表示，若含量在20%以下不用下架，地方怎麼檢查到底是不是在20%以下？所有公務人員、市場人員全部忙翻，都要去分哪些是20%以上、哪些是20%以下，後來輿論爆炸，中央轉彎，地方作法又要改，搞到人仰馬翻，「當我們太閒嗎」。
盧秀燕表示，陳其邁進一步提出，20%根本無法證明，現在食安法是廠商說得算，搞不好含量80%甚至100%，但廠商說是20%，地方怎麼去查？
盧秀燕說，高度肯定陳其邁為台灣人發聲，敢講真話、敢問問題；她是國民黨籍，行政院不會理睬，講啥都聽不進去，但陳講的話就有分量，他還當過行政院副院長，有高度、有專業、敢講話。今天外界會好奇陳其邁詢問的語氣、是不是生氣？但這些都不是重點，重點是他是一位敢為食安發聲的政治人物。
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