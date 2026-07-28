快訊

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

帝國為什麼會衰敗？拿美國對比中國的論述盲點

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

聽新聞
0:00 / 0:00

還原食安會議發言 陳其邁：當天討論修法不是爭是非

中央社／ 高雄28日電

有媒體報導，台北市長蔣萬安指高雄市長陳其邁在行政院召開的食安會議上質問「20%下架標準」，口氣強硬。陳其邁今天表示，不須蔣市長代為轉述，當天是討論修法，不是爭誰是誰非。

陳其邁表示，行政院召集的會議，主要是討論食安修法及制度性改革等，不是在追究責任，或爭執誰是誰非，「我講話如果要說明，由我親自說明就好，或我的發言人也可以代我說明；我想這個不需要蔣市長來代為轉述。」

陳其邁說，在會上，主要提出的修法重點，就是認為從這次中聯事件顯示，最重要的是在於風險的分級管理；因為大的油廠、小的油廠差距非常大，以中聯市佔率高達40%左右，當它出現問題時，牽涉中游、下游及消費端非常龐大。

陳其邁認為，因此，應該建立風險分級管理制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準；並由食藥署與各級地方政府，共同配合包括追查來源、查廠、查驗等，或製造端等相關行政管理事項，這樣權責才會清楚。

陳其邁強調，中聯油品事件，顯示中央與地方如何強化、互補合作，如何在分工上，能夠把權責分得更清楚，同時也包括強化業者自主管理責任，包括罰則等，「否則，如果只驗產品，在製程上沒有更嚴密規範，恐怕對油品管理會是疏漏」。

至於20%的部分，陳其邁說，就是在提到關於風險的範圍、界定到底是什麼，「純粹是在討論整個修法的方向及制度性的變革」。

陳其邁 修法 蔣萬安

延伸閱讀

政院食安修法會議 蔣：陳其邁怒問20％誰定的

不滿蔣萬安轉述陳其邁開會「發飆」 高市府：去脈絡化轉述、非常不妥

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

批陳其邁敢罵不敢認 國民黨：中央誰訂20%荒謬標準？

相關新聞

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

台北市長蔣萬安昨拋震撼彈，表示多名立委向他提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任。台中市長盧秀燕今天表示，之所以會有倒閣議題，是因為上周六20萬公民走上凱道捍衛食安，中央卻蔑視民意，因此她認為可以討論倒閣。

致癌油風波延燒 謝龍介率藍營開轟：賴清德道歉、卓榮泰下台

國民黨台南市長參選人謝龍介今率20多位黨籍市議員、參選人等開記者會，針對致癌油風波質疑中央政府食安把關失靈，批評調查報告避重就輕、將責任全推給業者，國民黨團抨擊，民進黨市長參選人陳亭妃更對食安議題「噤聲」，要求賴清德總統公開道歉、行政院長卓榮泰下台負責。

蔣萬安提倒閣 柯志恩：卓榮泰下台就不需要

台北市長蔣萬安在725反毒油遊行後提出倒閣想法，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩認為，行政院長卓榮泰願意為這次的油品事件所造成的恐慌下台的話，大概就不需要倒閣；上凱道的主要訴求是希望能夠還給大家餐桌上食品安全。

陳時中稱未全面下架毒油是因「怕沒東西吃」 王鴻薇：挑戰全民智慧

致癌油事件延燒，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告，行政院政務委員陳時中表示，未採全面下架是怕民眾沒東西吃。對此，國民黨立委王鴻薇今批「幹話」，陳時中用這種理由來挑戰全民智慧。

食安議題引爆台中議場…綠女議員控遭施暴 藍男議員稱不知道

台中市議會本次會期最後一次定期會昨天開議，藍綠黨團為了致癌油風波，紛紛衝上備詢台舉牌，要求賴清德總統或中市長盧秀燕道歉。民進黨議員陳俞融今天控訴，在台上被藍營議員暴力拉扯，要求送紀律委員會，不排除提告；遭控施暴的國民黨議員賴義鍠則稱，當時很亂，他真的不知道。

【專家之眼】毒油未除 言論先禁

台灣爆發中聯油脂致癌油事件，逾1300公噸含有一級致癌物苯駢芘的大豆沙拉油流入市面，波及千家廠商，從晶華酒店到路易莎咖啡，乃至校園團膳，全台消費者人心惶惶。事件本身的震撼程度不亞於2014年的餿水油風暴，然而最令人錯愕的，並非毒油本身，而是主政者的處理態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。