還原食安會議發言 陳其邁：當天討論修法不是爭是非

有媒體報導，台北市長蔣萬安指高雄市長陳其邁在行政院召開的食安會議上質問「20%下架標準」，口氣強硬。陳其邁今天表示，不須蔣市長代為轉述，當天是討論修法，不是爭誰是誰非。

陳其邁表示，行政院召集的會議，主要是討論食安修法及制度性改革等，不是在追究責任，或爭執誰是誰非，「我講話如果要說明，由我親自說明就好，或我的發言人也可以代我說明；我想這個不需要蔣市長來代為轉述。」

陳其邁說，在會上，主要提出的修法重點，就是認為從這次中聯事件顯示，最重要的是在於風險的分級管理；因為大的油廠、小的油廠差距非常大，以中聯市佔率高達40%左右，當它出現問題時，牽涉中游、下游及消費端非常龐大。

陳其邁認為，因此，應該建立風險分級管理制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準；並由食藥署與各級地方政府，共同配合包括追查來源、查廠、查驗等，或製造端等相關行政管理事項，這樣權責才會清楚。

陳其邁強調，中聯油品事件，顯示中央與地方如何強化、互補合作，如何在分工上，能夠把權責分得更清楚，同時也包括強化業者自主管理責任，包括罰則等，「否則，如果只驗產品，在製程上沒有更嚴密規範，恐怕對油品管理會是疏漏」。

至於20%的部分，陳其邁說，就是在提到關於風險的範圍、界定到底是什麼，「純粹是在討論整個修法的方向及制度性的變革」。